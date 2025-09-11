Mia Center Point ra mắt duplex và penthouse hướng biển

Căn hộ duplex, penthouse tại Mia Center Point ra mắt đầu tháng 9, hướng đến chuyên gia, kỹ sư và nhóm khách thuê thu nhập cao trong bối cảnh Đà Nẵng thành lập khu thương mại tự do (FTZ).

Dòng căn hộ này được đặt tên là Mia Horizon Residences, nằm tại các tầng cao nhất (24-25) của tòa nhà với số lượng giới hạn. Với diện tích gấp nhiều lần căn hộ tiêu chuẩn, thiết kế thông tầng thoáng đãng, hai ban công mở rộng, dòng sản phẩm này hướng đến những trải nghiệm riêng tư, cao cấp.

Từ tầng cao nhất của tòa nhà, chủ sở hữu có thể ngắm nhìn dãy Bà Nà, biển Mỹ Khê và toàn cảnh trung tâm thành phố. Trong số đó, căn penthouse góc P gây chú ý khi tích hợp hồ bơi trong nhà, một tiện ích thường thấy ở các đô thị quốc tế.

Phối cảnh dòng căn hộ nằm ở các tầng cao nhất của tòa nhà. Ảnh: Mia Center Point

Chủ đầu tư đưa ra hai phương án bàn giao, gồm hoàn thiện nội thất cao cấp để có thể vào ở ngay hoặc bàn giao thô để chủ nhân tự thiết kế theo phong cách riêng. Với lựa chọn bàn giao thô, khách mua được chiết khấu 4 triệu đồng mỗi m2. Chính sách này được kỳ vọng tạo độ linh hoạt trong sử dụng và tăng khả năng cá nhân hóa không gian sống.

Phối cảnh ban công tại dòng căn hộ Mia Horizon Residences. Ảnh: Mia Center Point

Các chuyên gia cho rằng đà tăng vốn FDI sẽ giúp Liên Chiểu thu hút hàng nghìn chuyên gia và kỹ sư quốc tế trong thời gian tới. Nhóm khách thuê này có xu hướng tìm kiếm căn hộ diện tích lớn, riêng tư, đầy đủ tiện ích và sẵn sàng chi trả mức giá cao.

Theo đại diện đơn vị phát triển dự án, trong bối cảnh quỹ đất trung tâm hạn chế, những sản phẩm "biệt thự trên không" như Mia Horizon Residences vừa thể hiện vị thế của chủ sở hữu vừa có tiềm năng đầu tư. Tại nhiều khu FTZ trên thế giới, giá thuê duplex cao cấp ghi nhận ở mức khoảng 4.000–5.000 USD mỗi tháng, gợi mở dư địa khai thác cho thuê và cơ hội gia tăng giá trị đối với Mia Horizon.

Tiến độ dự án hồi tháng 8. Ảnh: Mia Center Point

Dự án dự kiến cất nóc vào cuối tháng 9 và bàn giao nhà trong quý II/2026. Khi đi vào hoạt động, dòng sản phẩm này được kỳ vọng trở thành lựa chọn của giới chuyên gia và nhà đầu tư tại thành phố biển Đà Nẵng, đồng thời góp phần tạo điểm nhấn cho phân khúc nhà ở cao cấp khu vực Liên Chiểu.

Song Anh