Mì Italy tránh được thuế 90% của ông Trump

Mì Italy (pasta) vừa tránh được nguy cơ chịu thuế đến 90%, sau khi Mỹ rà soát sơ bộ các cáo buộc bán phá giá.

Bộ Ngoại giao Italy cho biết Mỹ vừa quyết định hạ sâu mức thuế dự kiến áp lên các nhà sản xuất pasta nước này, sau đợt điều tra sơ bộ về cáo buộc bán phá giá.

Trước đó, vào tháng 10/2025, chính quyền Tổng thống Donald Trump thông báo 13 công ty sản xuất pasta Italy sẽ phải chịu thêm mức thuế 92%, bên cạnh mức thuế thông thường 15% áp lên phần lớn hàng nhập khẩu từ EU.

Ban đầu, Washington cáo buộc hai nhà sản xuất là La Molisana và Garofalo bán pasta với giá thấp không công bằng. Nhưng sau rà soát, một quan chức Bộ Thương mại cho biết các nhà xuất khẩu Italy đã giải quyết được nhiều mối quan ngại nêu ra trong đánh giá ban đầu.

Vì vậy, Mỹ quyết định giảm thuế chống bán phá giá dự kiến với La Molisana còn 2,26%, trong khi thuế dành cho Garofalo được ấn định mức 13,98%. Ngoài ra, 11 nhà sản xuất pasta còn lại sẽ chịu thuế 9,09%.

Món ăn chế biến với pasta. Ảnh: Pixabay

"Việc tính toán lại mức thuế là dấu hiệu cho thấy các cơ quan chức năng Mỹ ghi nhận thiện chí hợp tác mang tính xây dựng của các doanh nghiệp chúng tôi", Bộ Ngoại giao Italy nhận định.

Kết luận cuối cùng về thuế pasta Italy dự kiến công bố vào ngày 12/3, có thể được gia hạn thêm tối đa 60 ngày. Bộ Thương mại Mỹ khẳng định sẽ thực hiện "quy trình công bằng và minh bạch".

Theo số liệu của cơ quan thống kê quốc gia Italy (ISTAT), tổng giá trị xuất khẩu pasta năm 2024 vượt 4 tỷ euro (4,7 tỷ USD). Riêng thị trường Mỹ mang về gần 800 triệu USD. Tổng cộng 13 công ty đang bị rà soát chiếm khoảng 16% lượng pasta Italy xuất khẩu sang Mỹ.

Nguy cơ pasta bị áp thuế đến hơn 90% từng gây khó xử cho Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, người hy vọng mối quan hệ gần gũi với Tổng thống Donald Trump sẽ giúp các doanh nghiệp nước này tránh được các mức thuế bổ sung.

Bà Margherita Mastromauro, Chủ tịch ngành mì pasta thuộc Hiệp hội Unione Italiana Food, hoan nghênh quyết định cắt giảm mạnh mức thuế đề xuất mới. "Quyết định của các cơ quan chức năng Mỹ khẳng định nước này quan tâm đến Italy và vận mệnh kinh tế chúng tôi", bà nói trong một tuyên bố.

Phiên An (theo Reuters)