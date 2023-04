Mi Band 8 về Việt Nam, giá hơn 800.000 đồng

Mi Band 8 so kích thước với Apple Watch. Thiết kế gọn nhẹ, vẫn có thể đeo cùng đồng hồ truyền thống là lý do nhiều người sử dụng vòng đeo thông minh thay vì mua smartwatch. Sản phẩm cũng có màn hình luôn bật AOD, báo cuộc gọi và tin nhắn qua kết nối Bluettooth. Do là phiên bản nội địa, máy chỉ hỗ trợ tiếng Anh và tiếng Trung. Để nhận thông báo tiếng Việt, điện thoại bắt buộc phải để tiếng Anh.