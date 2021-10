Mì 3 Miền chú trọng nâng tầm chất lượng sản phẩm

Tiên phong sử dụng gia vị là gói nước cốt hầm trong nhiều giờ, bổ sung tôm thịt, mì 3 Miền là một trong những thương hiệu được người tiêu dùng Việt mua nhiều hàng đầu.

Mì 3 Miền liên tục được hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng

Mì 3 Miền là một trong những sản phẩm chủ lực của Công ty cổ phần Uniben - một trong những doanh nghiệp thuộc top đầu ngành hàng tiêu dùng nhanh. Trước đây, như các sản phẩm mì khác, 3 Miền cũng sử dụng gói gia vị dạng bột. Với mong muốn nâng tầm chất lượng sản phẩm, tạo trải nghiệm mới cho người tiêu dùng, đội ngũ các chuyên gia R&D (nghiên cứu và phát triển sản phẩm) tại Uniben đã bắt đầu quá trình thử nghiệm công thức chế biến gói nước cốt mì hoàn toàn từ các loại thịt tươi và xương ống, nhằm mang đến một giải pháp thay thế ưu việt so với gia vị mì truyền thống.

Mì 3 Miền liên tục được cải tiến để tạo ra những sản phẩm đảm bảo chất lượng tới tay người tiêu dùng. Ảnh: Uniben

Trải qua nhiều năm liên tục thay đổi và hoàn thiện công thức, ứng dụng những trang thiết bị cùng công nghệ hiện đại nhất vào quá trình nghiên cứu, Uniben đã cho ra đời gói nước cốt từ thịt và xương thỏa mãn cả 3 tiêu chí: thơm ngon - bổ dưỡng - an toàn. Nguyên liệu chính của công thức là thịt tươi, xương ống được hầm trong nhiều giờ, nêm thêm tiêu và các loại rau thơm, ớt, tỏi, cà chua tự nhiên.

Sau khoảng thời gian hầm nhiều giờ, những giọt nước dùng thơm ngậy vị thịt, ánh màu hấp dẫn bắt đầu đi vào quy trình thanh trùng và cô đặc hiện đại, đóng thành gói nước cốt xương thịt hầm giữ nguyên chất dinh dưỡng, gấp đôi độ đậm đà.

Mì 3 Miền tiên phong nước cốt, thêm chất thịt. Ảnh: Uniben

Coi gia vị nước dùng là yếu tố quan trọng nhất quyết định độ ngon món mì, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt quy định vệ sinh an toàn thực phẩm nên ngay từ khâu lựa chọn nguyên liệu làm nước cốt, Uniben đã chọn lọc các loại thịt và xương từ những đơn vị cung cấp, trang trại chăn nuôi đạt chuẩn. Để có nguồn nguyên liệu an toàn, Uniben đã triển khai chương trình hỗ trợ nông dân thực hiện VietGAP, sản xuất rau an toàn, hướng tới phát triển vùng nguyên liệu sạch.

Ở khâu sản xuất và đóng gói, Uniben triển khai thực hiện quy trình quản lý đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn HACCP, đồng thời tận dụng tối đa các ưu thế: 2 nhà máy sản xuất đều được thiết kế và xây dựng theo tiêu chuẩn châu Âu; trang thiết bị, máy móc hiện đại và công nghệ sản xuất, quản lý chất lượng tiên tiến. Đây là những thành tố góp phần quan trọng trong việc tạo ra gói nước cốt bò hầm chuẩn an toàn, hợp vệ sinh.

Bên cạnh gói nước cốt, 3 Miền cũng liên tục sáng tạo các hương vị mới. Hiện nay, mì 3 Miền bao gồm nhiều dòng sản phẩm như chay, bò hầm rau thơm, tôm chua cay đặc biệt, tôm chua cay Việt, chua cay Thái nước cốt, lẩu gà chua cay... đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng.

"Thương hiệu mì 3 Miền cũng như các sản phẩm của Uniben luôn cam kết ở mức cao nhất việc đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật Việt Nam và đảm bảo an toàn sức khỏe của người tiêu dùng", đại diện doanh nghiệp khẳng định.

Uniben hướng tới sản phẩm vì sức khỏe người dùng

Để nâng tầm chất lượng sản phẩm và gia tăng năng suất sản xuất, Uniben liên tiếp đầu tư mạnh tay cho cơ sở vật chất cũng như đội ngũ nhân sự.

Từ 2015 đến 2019, Uniben đã chi gần 2.000 tỷ đồng để xây dựng và đưa vào hoạt động hai nhà máy hiện đại tại khu công nghiệp Việt Nam - Singapore 2 (Bình Dương) và khu công nghiệp Phố Nối A (Hưng Yên). Mỗi nhà máy có mức đầu tư cả nghìn tỷ đồng, được thiết kế theo tiêu chuẩn châu Âu với hệ thống các dây chuyền sản xuất khép kín, tự động hóa hoàn toàn, được nhập khẩu từ Mỹ, Đức, Nhật...

Khi hoạt động hết công suất, các nhà máy hiện đại của Uniben có thể cung cấp hơn 2,5 tỷ đơn vị sản phẩm mỗi năm cho cả thị trường trong nước và xuất khẩu. Trong đó, ngoài mì 3 Miền, còn có các dòng sản phẩm phở, ăn liền 3 Miền, mì cao cấp Reeva, hơn 300 triệu sản phẩm gia vị nước mắm, hạt nêm... và hơn 500 triệu sản phẩm trà mật ong Boncha và nước trái cây Joco.

Với diện tích 160.000 m2, nhà máy Uniben tại khu công nghiệp VSIP IIA, Bình Dương là một trong những nhà máy thực phẩm lớn và hiện đại bậc nhất khu vực. Ảnh: Uniben

Nhờ được đầu tư toàn diện để nâng cao chất và lượng của sản phẩm, các thương hiệu của Uniben luôn "giữ vững phong độ". Ví dụ, mì 3 Miền, theo nghiên cứu của Kantar World Panel - Rural, là thương hiệu mì được người tiêu dùng Việt khu vực nông thôn chọn mua nhiều hàng đầu liên tục từ 2015 đến 2020 với thị phần trên 27,5%.

Nỗ lực tạo ra những sản phẩm chất lượng, góp phần nâng cao sức khỏe người dùng đã giúp Uniben nhận giải thưởng "Doanh nghiệp trách nhiệm châu Á" ở hạng mục "Nâng cao sức khỏe cộng đồng" do Hội Doanh nghiệp châu Á tổ chức tại Manila, Philippines, vào tháng 6/2018 với sản phẩm hạt nêm i-ốt 3 Miền.

Với gần 30 năm kinh nghiệm trong ngành mì ăn liền và hơn 10 năm trong ngành gia vị, nước giải khát, Uniben đã và đang dần hiện thực hóa mục tiêu trở thành một doanh nghiệp tiên phong trong xu hướng sản phẩm có lợi cho sức khỏe­­­ người tiêu dùng. Hàng chục triệu sản phẩm thơm ngon, bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe của công ty đã "phủ sóng" cả nước và có mặt tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Ông Vũ Tiến Dũng, Tổng Giám đốc Uniben cho biết: "Việc dồn tổng lực đầu tư để xây dựng nhà máy và đầu tư vào cơ sở hạ tầng, không ngừng nghiên cứu những sản phẩm mới với nguồn nguyên liệu từ tự nhiên là cam kết cao nhất của chúng tôi để mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất, an toàn cho sức khỏe. Chất lượng sản phẩm sẽ luôn là yếu tố quan trọng nhất để Uniben luôn giữ được tình yêu thương, sự ủng hộ của người tiêu dùng."

Sở hữu hệ thống phân phối hợp tác với hơn 500 đại lý, 1.000 siêu thị và 150.000 cửa hàng rộng khắp cả nước cùng sự đầu tư bài bản vào hạ tầng để nâng cao chất lượng sản phẩm theo hướng an toàn, tốt cho sức khỏe giúp Uniben giữ vững vị trí thuộc nhóm đầu ngành hàng thực phẩm tiện lợi tại thị trường trong nước và xuất khẩu. Đây cũng là nền tảng để công ty tiến xa hơn nữa trên con đường củng cố tình yêu của người tiêu dùng với thương hiệu.

Diệp Chi

Uniben sở hữu 2 nhà máy thực phẩm lớn và hiện đại, với các thương hiệu trong ngành hàng tiêu dùng nhanh là 3 Miền, Reeva, Boncha và Joco. Trong đó, mì 3 Miền là một trong những nhãn hiệu được người tiêu dùng Việt chọn mua nhiều hàng hàng đầu. Reeva là thương hiệu mì, phở cao cấp với nguyên liệu tươi 100% xuất khẩu đến hơn 16 quốc gia trên thế giới. Trà mật ong Boncha và nước trái cây Joco là hai thương hiệu nước giải khát vị ngon sáng tạo, giàu vitamin giúp tăng cường sức đề kháng với nguồn nguyên liệu tự nhiên.