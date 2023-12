MG5 và Mahindra Scorpio nhận điểm 0 thử nghiệm an toàn

AustraliaMG5 sedan từ Trung Quốc và Mahindra Scorpio SUV từ Ấn Độ đều bị đánh giá mức thấp nhất trong thử nghiệm va chạm.

Chương trình đánh giá an toàn xe mới của Australia (ANCAP) công bố số điểm 0 sao (cao nhất 5 sao) của mẫu sedan MG5 và chiếc SUV Mahindra Scorpio. ANCAP nói rằng hai sản phẩm này có điểm số rất thấp trong việc bảo vệ người lớn chống va chạm từ thân xe và tránh va chạm, chủ yếu do thiếu các công nghệ an toàn quan trọng.

MG5 và Scorpio cũng là xe thứ 2 và 3 có điểm 0 trong lịch sử 30 năm của ANCAP, sau mẫu xe đầu tiên là Mitsubishi Express - mẫu van được làm lại thương hiệu từ Renault Trafic - vào năm 2021.

MG5 trong thử nghiệm an toàn của ANCAP. Ảnh: ANCAP

Scorpio đến Australia vào tháng 4 vừa qua mà không có những tính năng an toàn như phanh khẩn cấp tự động (AEB), hỗ trợ giữ làn hay giám sát điểm mù. Phiên bản nâng cấp còn hơn một năm nữa mới ra mắt tại đây.

Tại Australia, Mahindra không báo cáo doanh số lên Phòng công nghiệp ôtô liên bang Australia (FCAI) nên không rõ bao nhiêu chiếc Scorpio bán tại quốc gia này từ khi ra mắt.

Trong khi MG5 ra mắt trong tháng 9, với AEB, phanh ABS và 6 túi khí, nhưng vẫn không có những tính năng hỗ trợ tài xế như cảnh báo chệch làn, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo va chạm phía sau và giám sát điểm mù, cũng như nhận diện biển báo và hỗ trợ sự chú ý của tài xế.

Hồi đầu năm nay, Peter Ciao, CEO của MG Australia nói rằng không kỳ vọng 5 sao cho MG5, nhưng việc thiếu những công nghệ trên cho phép thương hiệu này bán một xe mới với giá chưa tới 20.100 USD. Chỉ trong vài tháng, MG bán được 1.888 chiếc MG5.

CEO của ANCAP, Carla Hooweg nói cả hai hãng xe "đã đánh giá sai những kỳ vọng về an toàn của khách hàng ngày nay", thêm rằng đó là một lời nhắc nhở khắc nghiệt rằng không phải mọi mẫu xe đều có cùng mức độ an toàn, kể cả đó là những mẫu xe mới.

Phản hồi trước đánh giá của ANCAP, đại diện MG Australia nói hãng đã làm việc với chính phủ Australia để đảm bảo MG5 đáp ứng các quy định thiết kế đối với thiết kế ôtô, và khẳng định sẽ có thêm những tính năng an toàn trên chiếc sedan cỡ nhỏ.

Mẫu SUV Mahindra Scorpio thử nghiệm an toàn. Ảnh: ANCAP

Một đại diện của Mahindra nói thương hiệu này cam kết cung cấp cho khách hàng những chiếc SUV "an toàn, đáng tin cậy", nhấn mạnh Scorpio đáp ứng các quy định thiết kế của Australia.

ANCAP là chương trình thuộc hệ thống các chương trình tương tự, ra đời năm 1993 sau khi Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ lần đầu giới thiệu chương trình NCAP năm 1979. ANCAP (Australia), JNCAP (Nhật Bản) hay Euro NCAP (châu Âu), ASEAN NCAP (Đông Nam Á) đều đánh giá các mẫu xe mới trên phương diện an toàn. Chứng chỉ với những điểm số được chấm theo số sao, với cao nhất là 5, như một tham chiếu cho các hãng xe, khuyến khích tạo ra những dòng sản phẩm có độ an toàn cao.

Trong số 9 mẫu xe được ANCAP thử nghiệm trong 2023, ngoài MG5 và Mahindra Scorpio bị đánh giá 0 sao, thì những xe còn lại đều đạt mức cao nhất 5 sao, gồm BMW series 5, Kia EV9, Mercedes EQE, Renault Megane E-Tech, Skoda Enyaq, BYD Dolpin và BYD Seal.

Ngoài ANCAP, MG5 chưa được đánh giá bởi các tổ chức khác như Euro NCAP hay ASEAN NCAP. Mahindra Scorpio cũng thế.

Mỹ Anh (theo CarsGuide)