MG4 EV giá từ 828 triệu đồng: xe điện từ Trung Quốc đối đầu VinFast VF 6

Mẫu crossover của MG có chiều dài trục cơ sở ngang ngửa VinFast VF 6 nhưng giá bán xấp xỉ VF 7, bản cao nhất giá 948 triệu đồng.

Ngày 1/6, MG4 EV được nhà phân phối của thương hiệu Anh, sở hữu Trung Quốc ra mắt tại TP HCM. Xe bán ra hai phiên bản, Del giá 828 triệu đồng và Lux 948 triệu đồng đã bao gồm pin. Khác biệt về giá giữa hai bản đến từ dung lượng pin, công suất môtơ, tốc độ sạc, trong khi thiết kế và trang bị tiện nghi giống nhau.

MG4 EV có mặt tại đại lý MG từ tháng 6 với 6 màu lựa chọn, nhập khẩu từ nhà máy của SAIC tại Trung Quốc.

Ngoại thất

MG4 EV mang dáng dấp của một chiếc hatchback nhưng hãng định vị ở phân khúc crossover (CUV) cỡ B. Xe có chiều dài x rộng x cao là 4.287 x 1.836 x 1.516 mm, chiều dài trục cơ sở 2.705 mm.

So với chiếc VinFast VF 6 với kích thước 4.238 x 1.820 x 1.594 mm và chiều dài cơ sở 2.730 mm, MG4 EV tương đương về kích cỡ nhưng khoảng sáng gầm thấp hơn (150 mm so với 170 mm). Trục cơ sở của VF 6 lẫn MG4 đều tương đương phân khúc CUV cỡ C chạy xăng, nơi có các mẫu như Mazda CX-5, Hyundai Tucson.

MG4 được xây dựng và bán chủ yếu ở thị trường Anh và châu Âu, thiết kế ngoại thất vì thế được trau chuốt kỹ. Dải đèn pha góc cạnh, các đường vát dọc thân ít có điểm thừa.

Đèn pha và đèn hậu của xe đều loại LED, riêng phía trước dạng thông minh có thể điều chỉnh xa/gần lẫn góc chiếu. Hai phiên bản lắp vành 17 inch. So với VF 6 dùng thanh điều hướng đa điểm ở treo sau, MG4 nhỉnh hơn khi dùng loại đa liên kết 5 điểm. Treo trước hai mẫu xe giống nhau, loại MacPherson.

Nội thất

Giống Honda hay Mazda, MG cũng áp dụng triết lý tối giản hóa trong thiết kế nội thất. Màn hình giải trí nổi trên táp-lô, kích thước 10,25 inch là nơi điều hướng hầu hết các chức năng trên xe. Cần số dạng núm xoay, vô-lăng bọc da kèm các nút bấm điều khiển.

Để hạ giá bán, xe chỉ trang bị ghế nỉ, chỉnh cơ ở tất cả các ghế, riêng điều hòa dạng tự động một vùng. Xe không có cửa gió cho hàng ghế sau. Đây là những trang bị khá thô sơ nếu so sánh với những mẫu xe tầm giá trên 800 triệu hiện nay. Thiết kế kiểu fastback nhưng hàng ghế thứ hai của xe vẫn cho khoảng không gian từ đầu hành khách đến trần xe khá thoải mái.

Trang bị khác của xe còn có màn hình tốc độ dạng kỹ thuật số 7 inch, cổng nguồn điện 12 V cho hàng ghế trước, cổng USB cho hàng ghế sau. Cốp mở kiểu cơ học truyền thống thay vì chỉnh điện.

Môtơ và công nghệ an toàn

Hai phiên bản của MG4 EV đều dẫn động cầu sau. Hãng cho biết, phiên bản dẫn động 4 bánh chưa có kế hoạch mang về Việt Nam vì giá bán khó tối ưu cho khách hàng. Môtơ bản Del tiêu chuẩn công suất 168 mã lực, bản Lux là 201 mã lực. Sức kéo chung mức 250 Nm.

Bên dưới ca-pô của MG4 EV.

Khác biệt của hai bản còn ở bộ pin. Bản thường có dung lượng 51 kWh, tương ứng với quãng đường lăn bánh 350 km. Đi kèm bộ sạc tại nhà loại 6,6 kW, xe sạc bằng nguồn điện xoay chiều mất khoảng 7,5 giờ để đầy pin.

Bản LUX loại 64 kWh với phạm vi hoạt động tối đa 450 km. Đi kèm là bộ sạc 11 kW, sạc đầy khoảng 6,5 giờ.

Với bộ sạc nhanh một chiều DC lần lượt 88 kW và 140 kW, tốc độ sạc đầy pin khoảng 37 phút và 26 phút tương ứng với hai bản từ thấp đến cao.

SAIC Việt Nam, đơn vị phân phối MG nói rằng, khảo sát của hãng cho thấy hầu hết khách hàng đều sạc tại nhà. Nhưng nếu có nhu cầu sạc công cộng, chủ xe MG4 EV cũng có thể sạc tại các điểm được vận hành bởi các nhà cung cấp độc lập, trừ VinFast. Hãng hỗ trợ khách sạc tại các điểm công cộng này miễn phí trong 12 tháng đầu. Pin bảo hành 7 năm.

Cuộc dạo chơi của MG4 EV

MG4 EV là mẫu xe thuần điện đầu tiên của MG tại Việt Nam. Dù nhà máy ở Thái Lan có sản xuất mẫu này nhưng đơn vị phân phối chọn nhập từ Trung Quốc với thuế nhập khẩu cao hơn. Hãng không nói lý do của lựa chọn này.

Giá bán 828-948 triệu đồng của MG4 EV nằm ở khoảng giữa của hai mẫu CUV thuộc VinFast là VF 6 (765-855 triệu đồng) và VF 7 (999-1.199 triệu đồng) đã bao gồm pin.

Đại diện SAIC Việt Nam cho biết, với hạ tầng trạm sạc và xu hướng tiêu dùng hiện nay, MG4 EV khó tiếp cận với khách hàng số đông. Vì thế, mục tiêu doanh số của mẫu xe thuần điện này không được hãng đặt nặng.

MG4 EV được hãng nhắm đến là lựa chọn thêm cho những khách hàng đã sở hữu ôtô, tìm kiếm trải nghiệm mới với xe điện. Những dòng xe xăng như MG5, ZS, HS vẫn là chủ lực doanh số của MG tại Việt Nam trong thời gian tới.

Thành Nhạn