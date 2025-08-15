MG Windsor EV - xe điện bán chạy nhất Ấn Độ

Doanh số tháng 7 của Windsor EV đạt mức cao nhất, và cũng là tháng thứ 10 liên tiếp mẫu xe điện đứng đầu bảng xếp hạng.

Với 4.308 xe giao trong tháng 7, Windsor EV không chỉ duy trì vị trí xe điện bán chạy nhất Ấn Độ trong 10 tháng liên tiếp mà còn đạt đỉnh mới về doanh số hàng tháng.

Con số này đóng vai trò quan trọng trong tổng doanh số của MG, đạt 6.678 xe trong tháng 7. So với tháng 7/2024, khi hãng ghi nhận 4.575 xe, đây là mức tăng trưởng 46% so với cùng kỳ năm trước. Sự tăng trưởng so với tháng trước đó (tháng 6/2025) với 5.829 xe cũng đáng chú ý, đạt mức 14,6%, phản ánh sự gia tăng nhu cầu trong toàn bộ danh mục sản phẩm của MG, chủ yếu nhờ vào Windsor EV.

Xe điện MG Windsor EV tại Ấn Độ. Ảnh: MG

Khả năng duy trì sức hút của Windsor EV được cho là nhờ vào việc đa dạng hóa phiên bản và các mô hình sở hữu tập trung vào khách hàng. Xe bán ra với 5 biến thể, phân bổ trên hai tùy chọn pin: 38 kWh và gói lớn hơn 52,9 kWh. Việc bổ sung gần đây các biến thể Pro với pin lớn hơn và hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến (ADAS) giúp mẫu xe này thu hút người mua tìm kiếm phạm vi hoạt động dài hơn cùng nhiều tính năng an toàn.

Điểm khác biệt nữa của Windsor EV là tùy chọn Dịch vụ Pin (BaaS) của MG. Mô hình sở hữu này cho phép khách hàng mua xe với mức giá ban đầu thấp hơn, khoảng 1.000.000 rupee (11.400 USD), trong khi trả phí sử dụng 3,9 rupee cho mỗi km pin.

Đối với những người thích sở hữu xe theo cách truyền thống, các phiên bản pin cố định có giá khởi điểm từ 1.400.000 rupee (16.000 USD). Sự linh hoạt này khiến Windsor EV trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho nhiều khách hàng, đặc biệt là những người so sánh với các đối thủ như Tata Nexon EV hoặc Mahindra XUV400.

Trang bị tiện nghi của mẫu xe điện cỡ nhỏ như ghế lái chỉnh điện 6 hướng, ghế trước có thông gió, nội thất bọc da, màn hình cỡ lớn. Ảnh: MG

Thông số kỹ thuật của Windsor EV củng cố thêm sức hấp dẫn. Môtơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu cung cấp công suất 136 mã lực và mô-men xoắn 200 Nm, phù hợp cho cả việc di chuyển trong đô thị và những chuyến đi dài trên đường cao tốc. Phiên bản pin 52,9 kWh lớn hơn cung cấp phạm vi hoạt động được chứng nhận ARAI (Hiệp hội nghiên cứu ôtô Ấn Độ) là 449 km, giúp giải quyết nỗi lo về phạm vi hoạt động vẫn còn ảnh hưởng đến nhiều người mua xe điện.

Xe hỗ trợ sạc AC 7,4 kW, trong khi khả năng sạc nhanh DC lên đến 60 kW có thể sạc đầy pin từ 0-80% trong khoảng 50 phút.

Xu hướng khu vực cũng đóng một vai trò quan trọng trong thành công của Windsor EV. Các bang phía Nam như Karnataka, Telangana và Kerala chiếm gần 47% doanh số xe điện của MG, nhờ cơ sở hạ tầng sạc tốt hơn, các ưu đãi cấp bang và người dùng sớm tiếp nhận dễ dàng hơn. Những khu vực này nổi lên như những điểm nóng cho sự thâm nhập của xe điện, và sự tập trung bền bỉ của MG đã mang lại kết quả.

Vào tháng 7, tổng doanh số xe điện tại Ấn Độ đạt 15.423 chiếc, tăng trưởng 93% so với cùng kỳ 2024. Chỉ riêng Windsor đã chiếm 33%, cho thấy tầm ảnh hưởng của mẫu xe này trên thị trường. Thị phần xe điện của MG cũng tăng từ 28% trong quý I lên 32% trong quý II, cho thấy Windsor không chỉ là một mẫu xe bán chạy ổn định mà còn là một mẫu xe định hình thị trường.

Năng lực sản xuất của JSW MG Motor (liên doanh giữa JSW của Ấn Độ và SAIC - hãng mẹ của MG) đang được mở rộng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Công ty đang mở rộng cơ sở Halol tại Gujarat để tăng công suất từ 100.000 chiếc lên 300.000 chiếc mỗi năm vào năm 2027. Điều này dự kiến không chỉ giải quyết các hạn chế về nguồn cung mà còn hỗ trợ việc ra mắt các sản phẩm mới.

Chiến lược sản phẩm rộng hơn của MG cũng bao gồm việc mở rộng sang phân khúc cao cấp thông qua kênh MG Select, nơi bán lẻ các mẫu xe như MPV hạng sang M9 và xe thể thao điện Cyberster. Mặc dù những mẫu xe này sẽ nâng cao nhận thức thương hiệu và nhắm đến một phân khúc người mua khác, Windsor EV vẫn là trọng tâm trong tăng trưởng doanh số và thị phần của MG.

Trong top 10 xe điện bán chạy tại Ấn Độ trong năm nay, MG còn hai sản phẩm khác ngoài Windsor EV, là Comet EV và ZS EV.

Mỹ Anh (theo Cartoq)