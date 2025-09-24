MG ra mắt U9 - bán tải mới đấu Ranger và Hilux

AustraliaMG vừa tuyên chiến với hai đối thủ từ Mỹ và Nhật ở phân khúc xe bán tải hạng trung đang cạnh tranh quyết liệt bằng mẫu U9.

MG U9 đánh dấu bước đi quan trọng của MG tại Australia, khi đặt chân vào thị trường xe bán tải hạng trung đầy cạnh tranh tại đây. U9 xây dựng dựa trên nền tảng của mẫu Maxus/LDV Terron 9 đến từ Trung Quốc, kế thừa phần lớn thiết kế của "người anh em" nhưng bổ sung các chi tiết được thiết kế để tạo nên sự khác biệt.

Lưới tản nhiệt cỡ lớn được thiết kế lại, hoàn thiện với nhiều chi tiết mạ crôm, logo MG được đặt chính giữa phía trước. Cản trước làm mới tạo điểm nhấn cho phần đầu xe, trong khi điểm nhấn ở phía sau là cửa hậu chỉnh điện tích hợp bậc lên xuống giúp việc ra vào xe dễ dàng hơn. Cửa sau khi mở còn có chức năng như một chiếc ghế dài, có chỗ để cốc cho khoảnh khắc nhâm nhi cốc cà phê ven đường.

Một tính năng thú vị khác là hệ thống MG Smart Hatch, giúp mở rộng khoang hành lý nhờ cửa giữa có thể gập lại và cửa sổ sau dạng trượt. Tuy nhiên, tính năng này chỉ có trên phiên bản Explore Pro trong danh sách tùy chọn.

Điểm nhấn ở cabin là cần số lấy cảm hứng từ máy bay. Phần còn lại là sự tương phản từ LDV Terron 9, bao gồm buồng lái kỹ thuật số tiêu chuẩn với hai màn hình 12,3 inch. Explore Pro còn vượt trội hơn với ghế trước có chức năng sưởi, thông gió và massage, ghế sau có sưởi, hệ thống âm thanh JBL 8 loa, cửa sổ trời toàn cảnh và ghế bọc da với trần xe bằng da lộn.

Mặc dù chia sẻ nền tảng khung gầm dạng thang với mẫu xe cùng phân khúc đến từ Trung Quốc, MG Australia nhấn mạnh rằng U9 được phát triển và thử nghiệm đặc biệt cho điều kiện địa phương. Trọng tâm của tuyên bố này là việc sử dụng hệ thống treo sau độc lập đa liên kết, một sự khác biệt so với nhíp lá phổ biến trong phân khúc. MG cho biết thiết lập này mang lại cho mẫu bán tải sự thoải mái và khả năng xử lý vượt trội mà không ảnh hưởng đến khả năng chịu tải.

Dưới nắp ca-pô là động cơ turbodiesel 4 xi-lanh 2,5 lít do SAIC chế tạo, sản sinh công suất 215 mã lực và mô-men xoắn 520 Nm. Con số này thấp hơn 4 mã lực so với phiên bản LDV chạy diesel, có thể là do sự điều chỉnh khác biệt.

Động cơ kết hợp hộp số tự động 8 cấp ZF và hệ dẫn động 4 bánh BorgWarner với hộp số phụ dải vòng tua thấp. Người mua cũng có thể tùy chọn khóa vi sai điều khiển điện tử trên cả hai trục. MG cho biết khả năng kéo 3.500 kg và tải trọng 770-870 kg, những thông số giúp xe cạnh tranh trong phân khúc bán tải cỡ trung.

U9 dài 5.500 mm, rộng 2.265 mm và cao 1.874 mm, với chiều dài cơ sở 3.300 mm. Điều này có nghĩa là xe dài hơn Ford Ranger 130 mm, với khoảng cách giữa các trục xe rộng hơn 30 mm.

Trang bị an toàn tiêu chuẩn của U9 như phanh khẩn cấp tự động, giám sát điểm mù, theo dõi tình trạng mệt mỏi của người lái, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo chệch làn, ảnh báo va chạm phía sau, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, theo dõi áp suất lốp, cảm biến đỗ xe trước và sau, camera lùi, và 7 túi khí.

U9 hiện đã nhận đặt hàng trước tại Australia, dự kiến giao hàng vào cuối năm. Giá khởi điểm 52.990 AUD (34.900 USD) cho bản tiêu chuẩn Explore và tăng lên 60.990 AUD (40.200 USD) cho bản cao cấp Explore Pro. Có nghĩa, U9 chỉ đắt hơn một chút so với LDV Terron 9, vốn không có hệ thống treo sau đa liên kết và cửa hậu thông minh.

Mẫu xe mới này gia nhập phân khúc cạnh tranh khốc liệt do Ford Ranger và Toyota Hilux thống trị, đồng thời cũng phải đối mặt với Isuzu D-Max, Mazda BT-50, Volkswagen Amarok, Kia Tasman, Mitsubishi L200, Nissan Navara, BYD Shark 6 và GWM Cannon Alpha.

Mỹ Anh (theo CarExpert)