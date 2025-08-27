MG ra mắt 13 xe điện hóa trong hai năm

Thương hiệu ôtô thuộc SAIC dự định đầu tư 10 tỷ nhân dân tệ (1,4 tỷ USD) vào việc phát triển các loại xe năng lượng mới.

MG đã trở thành động lực xuất khẩu của SAIC với doanh số đạt 153.100 chiếc trong nửa đầu năm 2025 tại châu Âu. Tuy nhiên, doanh số của MG tại Trung Quốc không cao, với 57.254 chiếc được giao trong 7 tháng đầu năm, theo China EV DataTracker. Một phần nguyên nhân của nhu cầu thấp đối với xe MG là do thiếu sản phẩm năng lượng mới.

Giám đốc thương hiệu MG, Chen Cui, chia sẻ một số triển vọng, nhấn mạnh rằng xe xăng mang thương hiệu MG đang có nhu cầu mạnh mẽ ở Trung Quốc, đặc biệt là dòng sedan MG5 nhắm đến người mua trẻ tuổi và những người yêu thích độ xe. Tuy nhiên, MG không chỉ tập trung vào các dòng xe xăng mà còn tích cực khám phá thị trường xe năng lượng mới.

Xe điện MG4 tại Trung Quốc. Ảnh: MG

Theo 21st Century News, MG sẽ ra mắt 13 mẫu xe năng lượng mới (NEV) trên toàn cầu trong vòng 2 năm, nhấn mạnh rằng việc thương hiệu này gia nhập phân khúc NEV không phải do giá thành thấp. Công ty sẽ tích cực sử dụng công nghệ và chuỗi cung ứng của công ty mẹ SAIC. Hiện SAIC đang tham gia vào các dự án xe điện chung với Audi (thông qua thương hiệu AUDI) và Huawei (thông qua thương hiệu Shangjie).

13 mẫu xe NEV sắp ra mắt bao gồm xe điện (BEV), xe hybrid mở rộng hành trình (EREV) và xe hybrid sạc điện (PHEV). Ban lãnh đạo MG chia sẻ rằng họ sẽ tích cực thúc đẩy các giải pháp kết nối xe với Oppo và công nghệ pin thể bán rắn. Tham vọng lớn của thương hiệu này là trở thành thương hiệu năng lượng mới hàng đầu Trung Quốc trên toàn cầu. Để chứng minh cam kết của mình, MG dự kiến đầu tư 10 tỷ nhân dân tệ (1,4 tỷ USD) vào việc phát triển các sản phẩm và công nghệ mới.

Sản phẩm đầu tiên của MG phù hợp với chiến lược phát triển mới hướng đến xe NEV là mẫu xe hatchback điện MG4 hoàn toàn mới. Xe đã bắt đầu nhận đặt hàng trước tại Trung Quốc vào ngày 5/8 và dự kiến ra mắt vào ngày 29/8. Phiên bản MG4 với pin bán rắn sẽ có mặt trên thị trường trước cuối năm nay.

Chiếc hatchback này có kích thước dài x rộng x cao tương ứng 4.395 x 1.842 x 1.551 mm. Xe trang bị một môtơ điện duy nhất ở trục sau, cho công suất 161 mã lực. Mức giá của MG4 với pin lỏng thông thường là 73.800-105.800 nhân dân tệ (10.300-14.760 USD).

Mỹ Anh