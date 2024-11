MG D90 - SUV cỡ lớn chào khách Việt

Nội thất cấu hình 7 chỗ với ba hàng ghế bọc da hai tông màu. Hệ thống âm thanh với 8 loa.

D90 Max trang bị nhiều công nghệ an toàn và được xếp hạng an toàn 5 sao của ANCAP Australia. Hệ thống hỗ trợ an toàn ADAS với các tính năng như cảnh báo va chạm với hỗ trợ phanh khẩn cấp tự động, phát hiện người đi bộ, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ chuyển làn, camera 360...