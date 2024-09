MFast đạt hai giải thưởng tại Asia Fintech Awards 2024

SingaporeMFast nhận danh hiệu "Khởi nghiệp của năm" và "Nhà đổi mới sáng tạo của năm" tại Asia Fintech Awards 2024, ngày 23/8.

Asia Fintech Awards 2024 được tổ chức bởi Fintech Intel (đơn vị cung cấp thông tin thị trường và báo cáo cho ngành công nghệ tài chính toàn cầu). Lễ trao giải quy tụ nhiều chuyên gia từ châu Á với mục tiêu tôn vinh thành tựu trong ngành và thúc đẩy sự đổi mới trong công nghệ tài chính.

Tại đây, ứng dụng MFast được xướng tên ở hai giải thưởng: Khởi nghiệp của năm (Startup of the Year) và Nhà đổi mới sáng tạo của năm (Innovator of the Year).

Ông Nguyễn Chí Thành - Giám đốc điều hành Bộ phận Kinh doanh kiêm Giám đốc công nghệ đại diện đơn vị MFast nhận giải thưởng. Ảnh: MFast

Điểm sáng giúp MFast vượt qua nhiều đơn vị trong khu vực là những đóng góp thiết thực trong việc phát triển ngành công nghệ tài chính, ứng dụng vào đời sống của người dân, đặc biệt là những người ở vùng xa, gặp khó khăn khi tiếp cận thông tin. Ban tổ chức Asia Fintech Awards 2024 đánh giá cao việc đơn vị đã mang đến những lợi ích cho cộng đồng thông qua phát triển mạng lưới hơn 400.000 cộng tác viên trên khắp cả nước.

Ông Phan Thanh Long, CEO MFast cho rằng giải thưởng góp phần khẳng định vị thế của đơn vị, củng cố niềm tin trong việc tạo ra các giải pháp công nghệ tài chính minh bạch. Ông tin rằng công nghệ tài chính là chìa khóa để nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, thúc đẩy phát triển bền vững.

Vị đại diện nhận định phần quan trọng nhất trong lãnh đạo là xây dựng đội ngũ phù hợp. Thay vì chỉ tập trung vào việc thực thi, các lãnh đạo nên ưu tiên tìm kiếm đúng người, đặt họ vào những vị trí phù hợp và tạo ra môi trường cùng phát triển.

Hai chiếc cúp của hai giải thưởng Startup of the Year và Innovator of the Year. Ảnh: MFast

MFast có nhiều chính sách ưu đãi cho người dân như trả chậm 0% lãi suất, vay tài chính và ngân hàng hạn mức cao, bảo hiểm... Các giải pháp giúp người dân tránh bẫy tín dụng đen và lừa đảo. Đầu năm nay, công ty mở chi nhánh tại thị trường Philippines, tăng cường khả năng tiếp cận tài chính cho người dân khu vực Đông Nam Á.

MFast được vinh danh tại hạng mục Starup of the Year. Ảnh: MFast

MFast là công ty về lĩnh vực Fintech (công nghệ tài chính) hướng đến mục tiêu giúp người dùng có cơ hội học, thực hành và thu nhập bền vững với vai trò là đại lý "tất cả trong một" cho các nhu cầu về dịch vụ tài chính toàn diện: gói vay tài chính, bảo hiểm, ngân hàng số, bán hàng trả chậm.

(Nguồn: MFast)