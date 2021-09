Meysenses Lucia Bay Bai Lu 'đánh thức' tiềm năng du lịch Bãi Lữ

Nghệ AnDự án Meysenses Lucia Bay Bai Lu được Tập đoàn Tân Á Đại Thành phát triển theo mô hình quần thể nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe bốn mùa chuẩn quốc tế tại Bắc Trung Bộ.

Sở hữu quy mô giai đoạn I lên tới 52,5ha, Meysenses Lucia Bay Bai Lu được nhà phát triển dự án đặt tham vọng thay đổi trải nghiệm du lịch, biến Nghệ An thành điểm đến hấp dẫn cho du khách Việt Nam và quốc tế suốt bốn mùa trong năm.

Theo Tân Á Đại Thành, dự án sẽ khai thác dòng suối khoáng, trong đó nước khoáng được dẫn vào từng căn biệt thự. Các bồn tắm khoáng thiết kế cá nhân hóa theo nhu cầu chăm sóc sức khỏe, trị liệu và sở thích của từng đối tượng tận hưởng. Kết hợp trung tâm spa & gym, khu vực thiền, yoga, trung tâm thể thao... dự án sẽ đáp ứng toàn diện tất cả nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho du khách.

Phối cảnh tiện ích dự án Meysenses Lucia Bay Bai Lu. Ảnh: Tân Á Đại Thành

Trong tổng thể tiện ích của dự án còn có: phố mua sắm, nơi hội tụ các shophouse thiết kế tinh tế; khu vực vui chơi, khu trải nghiệm nghệ thuật – di sản bản địa, trung tâm thể thao ngoài trời, thể thao biển...

Yếu tố không thể thiếu làm nên vị thế tiên phong và đẳng cấp quốc tế của Meysenses Lucia Bay Bai Lu là sự đồng hành của thương hiệu MGallery – một thành viên trong "gia tộc" Accor danh giá toàn cầu. Meysenses Lucia Bay Bai Lu là dự án sở hữu tổ hợp khách sạn 5 sao và trung tâm tổ chức sự kiện quốc tế quy mô 1.000 người mang thương hiệu MGallery, khu biệt thự biển đạt tiêu chuẩn MGallery Residences, được quản lý vận hành bởi Accor (Pháp). "Nhờ đó dự án có chuẩn mực nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế", chủ đầu tư nói.

Là một vùng đất có thiên nhiên tươi đẹp với những di sản đặc sắc, Bãi Lữ (Nghi Lộc – Nghệ An) hứa hẹn sẽ được "đánh thức" nhờ lực đẩy của dự án Meysenses Lucia Bay Bai Lu. Ngoài lợi thế có biển, rừng và núi đồi, bờ biển Bãi Lữ trải dài hơn 1km, ăn sâu vào đất liền, trong vắt êm đềm. Liền kề biển là dãy núi hùng vĩ cùng rừng thông xanh tươi bao quanh. Tất cả tạo nên miền kỳ quan và là điều kiện thích hợp để du khách có được nhiều trải nghiệm mới khi nghỉ dưỡng tại đây.

Phối cảnh dự án Meysenses Lucia Bay Bai Lu. Ảnh: Tân Á Đại Thành

Sự trỗi dậy của Bãi Lữ còn được tạo đà khi Nghệ An đặt mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh trước năm 2030. Bên cạnh những chính sách "trải thảm đỏ" thu hút đầu tư, hệ thống hạ tầng giao thông cũng được tỉnh Nghệ An phát triển thần tốc. Hàng loạt tuyến đường huyết mạch được thúc đẩy như: tuyến đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An), đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò, đường cao tốc Bắc - Nam, đường cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn (đoạn qua Nghệ An), Nhà ga T2 - Cảng hàng không quốc tế Vinh và một số tuyến quốc lộ trên địa bàn...

Anh Đức Cường - một nhà đầu tư có hơn 10 năm kinh nghiệm nhận định, trong tương lai không xa, Bãi Lữ sẽ tương tự Bãi Dài Cam Ranh (Khánh Hòa), một trung tâm du lịch sôi động với những dự án nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế. "Ngược về 7 năm trước, Bãi Dài Cam Ranh từng là thiên đường bị bỏ quên. Sự xuất hiện của các dự án quy mô lớn, đẳng cấp quốc tế đã thay đổi vùng đất ấy trở thành nơi thu hút du khách và là thị trường hấp dẫn của các nhà đầu tư. Bãi Lữ hiện cũng đang đứng trước cơ hội thay da đổi thịt như thế", anh Cường nói.

Sơn Quỳnh