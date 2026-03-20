Meypearl Harmony ra mắt tháp căn hộ hướng biển tại Phú Quốc

Meypearl Harmony Phú Quốc giới thiệu tòa tháp The Ocean Cruise với 100% sản phẩm hướng biển, bổ sung nguồn cung 344 căn hộ nghỉ dưỡng sở hữu lâu dài tại khu vực Bãi Trường.

The Ocean Cruise là một trong ba tòa tháp thuộc dự án Meypearl Harmony, với điểm nhấn là toàn bộ căn hộ đều có tầm nhìn trực diện biển, hướng đến nhóm khách mua để ở kết hợp khai thác lưu trú. Thiết kế căn hộ theo hướng mở, tối ưu ánh sáng và thông gió tự nhiên. Các căn có khu bếp riêng, vừa mang lại cảm giác của một ngôi nhà ven biển, vừa linh hoạt đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, sinh hoạt gia đình hay khai thác lưu trú.

Tòa tháp mang kiến trúc giật cấp, gợi liên tưởng đến những tầng sóng chuyển động, cũng góp phần mở rộng đón gió, ánh sáng, đưa thiên nhiên thành một phần của trải nghiệm sống tại The Ocean Cruise.

Dự án cách biển Bãi Trường khoảng vài phút di chuyển, đồng thời kết nối với các trục giao thông chính trên đảo. Khu vực này cũng gần các tổ hợp khách sạn, dịch vụ du lịch đã đi vào hoạt động.

Ngoài không gian căn hộ, dự án thừa hưởng hệ tiện ích đã hình thành trong khu đô thị, với các hạng mục dịch vụ, thương mại và lưu trú phục vụ cư dân và du khách.

Sự xuất hiện của các dự án căn hộ biển sở hữu lâu dài diễn ra trong bối cảnh quỹ đất đô thị tại Phú Quốc có giới hạn. Theo quy hoạch, tỷ lệ đất ở được cấp quyền sở hữu lâu dài tại đảo chỉ chiếm số ít. Điều này khiến nguồn cung căn hộ biển sở hữu lâu dài trở nên hạn chế, trong khi nhu cầu lưu trú và đầu tư tại Phú Quốc tiếp tục gia tăng.

Theo chủ đầu tư Meygroup, những năm gần đây, thị trường ghi nhận xu hướng dịch chuyển từ mô hình lưu trú khách sạn sang căn hộ nghỉ dưỡng, đặc biệt với nhóm khách gia đình và khách lưu trú dài ngày. Do đó, các sản phẩm có thể kết hợp ở và khai thác cho thuê được quan tâm nhiều hơn.

Nghiên cứu của Grand View Research về thị trường lưu trú toàn cầu giai đoạn 2026-2033 cũng thể hiện xu hướng này. Theo đó, loại hình căn hộ và nhà nghỉ dưỡng hiện chiếm khoảng 41,7% thị phần lưu trú ngắn hạn toàn cầu. Sức hút đến từ lợi thế riêng tư và tiện nghi, cho phép du khách duy trì nhịp sinh hoạt linh hoạt ngay cả khi đang trong kỳ nghỉ.

Đà tăng trưởng của du lịch cũng là một trong những yếu tố hỗ trợ thị trường bất động sản nghỉ dưỡng tại Phú Quốc. Năm 2025, đảo này đón khoảng 8,1 triệu lượt khách, trong đó có 1,8 triệu lượt khách quốc tế. Tổng thu từ du lịch đạt 44.000 tỷ đồng, cao gấp đôi 2024.

Trong hai tháng đầu năm 2026, lượng khách tiếp tục khả quan, với 2,2 triệu lượt, tăng 57,7%. Du khách quốc tế tăng 86,4%. Tổng thu du lịch của Phú Quốc đạt khoảng 13.500 tỷ đồng, chiếm 85,7% tổng thu toàn tỉnh An Giang.

Theo báo cáo của Savills Vietnam, trong các giai đoạn cao điểm, công suất phòng của phân khúc khách sạn 4-5 sao tại Phú Quốc đạt 80–90%, nhiều khu nghỉ dưỡng ven biển tiệm cận mức kín phòng.

Bên cạnh đó, thông tin Phú Quốc đăng cai APEC 2027 được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hạ tầng, dịch vụ và lượng khách quốc tế đến đảo trong những năm tới. Các khu vực trung tâm, có sẵn hệ sinh thái dịch vụ được dự báo hưởng lợi từ dòng khách này.

Meyhomes Capital Phú Quốc quy mô hơn 300 ha, do Meygroup - thành viên Tập đoàn Tân Á Đại Thành phát triển. Ngoài Meypearl Harmony, đại đô thị còn nhiều phân khu về nhà ở, thương mại, khách sạn, dịch vụ... nằm ở khu vực An Thới, Phú Quốc. Hiện, dự án này đã vận hành nhiều phân khu, công viên nghệ thuật, các show diễn và nhiều sự kiện văn hóa, giải trí.

