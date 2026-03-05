Meyhomes Capital Phú Quốc thêm lợi thế khai thác nhờ APEC 2027

Tổ hợp Meyhomes Capital Phú Quốc với các phân khu nhà ở, lưu trú, nghỉ dưỡng, có tiềm năng khai thác dài hạn nhờ vị trí trung tâm, cùng làn sóng hạ tầng phục vụ APEC.

Meyhomes Capital Phú Quốc quy mô hơn 300 ha, do Meygroup - thành viên Tân Á Đại Thành phát triển. Dự án gồm nhiều phân khu về nhà ở, thương mại, khách sạn, dịch vụ... nằm ở khu vực An Thới, Phú Quốc. Hiện, dự án này đã vận hành nhiều phân khu, công viên nghệ thuật, các show diễn và nhiều sự kiện văn hóa, giải trí.

Chủ đầu tư kỳ vọng giai đoạn tới, đô thị sẽ thêm sức hút với cư dân, du khách, nhà đầu tư, nhất là khi Phú Quốc chuẩn bị cho APEC 2027.

Một góc Meyhomes Capital Phú Quốc hiện đã vận hành. Ảnh: Meygroup

APEC là diễn đàn kinh tế lớn của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, quy tụ 21 nền kinh tế thành viên, chiếm khoảng 38% dân số, gần 50% giá trị thương mại và hơn 60% GDP toàn cầu.

Việc đăng cai APEC trở thành động lực để các thành phố nâng cấp hạ tầng, phát triển dịch vụ du lịch và thu hút đầu tư quốc tế. Sau APEC 2013, Bali đẩy mạnh phát triển du lịch cao cấp và hạ tầng sân bay. Tương tự, Thượng Hải sau APEC 2001 tiếp tục củng cố vai trò trung tâm tài chính - thương mại của Trung Quốc.

Tại Việt Nam, Đà Nẵng sau khi tổ chức APEC 2017 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh về lượng khách quốc tế trong những năm tiếp theo, đồng thời thu hút thêm các dự án khách sạn và bất động sản nghỉ dưỡng ven biển.

Với Phú Quốc, việc được lựa chọn là địa điểm tổ chức APEC 2027 kéo theo kế hoạch nâng cấp hạ tầng và dịch vụ của đảo. Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đang được mở rộng công suất lên khoảng 20 triệu lượt khách mỗi năm. Các dự án giao thông đô thị, cảng biển và khu dịch vụ cũng được quy hoạch nhằm đáp ứng yêu cầu của một trung tâm du lịch quốc tế.

Sân bay quốc tế Phú Quốc đang được mở rộng với quy mô 1.050 ha, đạt tiêu chuẩn cấp 4E. Ảnh: Thanh Hồ

Việc đầu tư hạ tầng không chỉ phục vụ APEC 2027 mà còn tạo nền tảng dài hạn cho phát triển kinh tế và du lịch của đảo. Theo số liệu từ ngành du lịch, năm 2025 Phú Quốc đón khoảng 8,1 triệu lượt khách, trong đó có 1,8 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu du lịch đạt gần 44.000 tỷ đồng. Lượng khách quốc tế phục hồi và tăng trưởng du lịch ổn định được xem là nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Theo đại diện Meygroup, nhờ sức hút APEC, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng tại Phú Quốc sẽ có nhiều động lực. Định hướng phát triển đảo thành trung tâm du lịch - dịch vụ quốc tế đang kéo theo sự gia tăng nhu cầu lưu trú, thương mại và dịch vụ. Trong khi đó, khi hạ tầng và hoạt động kinh tế mở rộng, lực cầu bất động sản không chỉ đến từ khách du lịch mà còn từ cộng đồng chuyên gia, doanh nhân và nhóm cư dân lưu trú dài hạn.

Một góc Phú Quốc hiện nay. Ảnh: Cửu Long

Meyhomes Capital Phú Quốc với cơ cấu sản phẩm đa dạng, kết hợp nhà ở, dịch vụ, thương mại vì thế được đơn vị kỳ vọng đón đầu chu kỳ tăng trưởng. Một số phân khu của dự án cũng nằm trong quỹ đất sở hữu lâu dài của Phú Quốc, củng cố tiềm năng khai thác dài hạn.

Theo giới quan sát, trong các chu kỳ phát triển gắn với sự kiện quốc tế, giá trị bất động sản thường tăng theo tiến độ hoàn thiện hạ tầng và sự mở rộng của hoạt động kinh tế. Giai đoạn trước khi sự kiện diễn ra - khi quy hoạch bắt đầu hiện hữu và hạ tầng được triển khai, thường được xem là thời điểm thị trường bước vào chu kỳ tăng trưởng.

Hoài Phương