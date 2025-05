Meyhomes Capital Phú Quốc hưởng lợi từ làn sóng hạ tầng APEC 2027

Đô thị "all in one" Meyhomes Capital Phú Quốc tiếp giáp biển, liền kề đường lớn, gần các hạ tầng không - thủy - bộ và các công trình trọng điểm phục vụ APEC 2027.