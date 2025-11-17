Meygroup phát triển hệ thống giáo dục, giải trí tại Phú Quốc, Hà Nội

Meygroup, thành viên Tập đoàn Tân Á Đại Thành, cùng các đối tác triển khai hệ thống giáo dục, khu vui chơi, giải trí cao cấp tại Phú Quốc, Hà Nội, ngày 14/11.

Theo thỏa thuận ký kết, Meygroup sẽ cùng trường Đoàn Thị Điểm phát triển hệ thống trường học tư thục ngay trong khuôn viên đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc. Dự án là một phần chiến lược hoàn thiện hệ sinh thái tiện ích đô thị đồng bộ của tập đoàn.

Trường Đoàn Thị Điểm là một trong những hệ thống giáo dục tư thục uy tín hàng đầu Việt Nam với gần 30 năm kinh nghiệm giảng dạy mô hình liên thông các cấp Tiểu học, THCS và THPT. Đại diện MeyGroup cho biết hợp tác xây dựng cùng trường giúp đảm bảo hệ thống giáo dục bài bản, chất lượng.

Meygroup ký kết thỏa thuận hợp tác trường Đoàn Thị Điểm tại Phú Quốc, ngày 14/11. Ảnh: Meygroup

Theo đó, trường tư thục mới sẽ có tên Meyschool Đoàn Thị Điểm, xây dựng trên diện tích 1,5 ha với tổng vốn đầu tư 250 tỷ đồng. Theo kế hoạch, trường sẽ hoạt động từ tháng 4/2026 và đón học sinh từ tháng 8/2026. Khi hoàn thiện, Meyschool sẽ có gần 60 phòng học và phòng chức năng, đáp ứng nhu cầu đào tạo khoảng 1.500 học sinh.

Việc tích hợp các không gian học tập, phát triển kỹ năng và hoạt động ngoại khóa góp phần tạo nên quần thể tiện ích toàn diện cho cư dân, hình thành môi trường giáo dục chất lượng cao ngay nơi sinh sống. Sau khi đi vào vận hành, nhiều chính sách hỗ trợ sẽ được áp dụng cho cư dân Meyhomes Capital Phú Quốc như ưu tiên xét tuyển, giảm học phí, miễn phí ghi danh đầu vào năm học đầu tiên. Ngoài ra trường cũng mở rộng phục vụ cộng đồng cư dân trên đảo với nhiều chính sách khác.

Phối cảnh trường Meyshool Đoàn Thị Điểm, dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 4/2026. Ảnh: Meygroup

Song song đó, Meygroup còn ký kết thỏa thuận với Công ty Cổ phần Tập đoàn HTD, đưa các mô hình giải trí hiện đại kết hợp vui chơi và thể thao vào khu đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc.

Meygroup ký kết thỏa thuận hợp tác với công ty Cổ phần Tập đoàn HTD. Ảnh: Meygroup

Bà Nguyễn Thùy Dung, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành, cho biết sự kiện ký kết lần này là dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển hệ sinh thái đô thị thông minh, đáng sống mà tập đoàn đang kiến tạo tại Phú Quốc. Đồng thời, bước đi cũng thể hiện cam kết mạnh mẽ của Tân Á Đại Thành trong việc xây dựng không gian giáo dục, vui chơi và phát triển toàn diện cho thế hệ tương lai.

"Chúng tôi tin rằng sự hợp tác hôm nay sẽ mở ra nhiều giá trị bền vững, góp phần hình thành một Phú Quốc năng động, văn minh và đáng sống bậc nhất Việt Nam", bà Dung nói.

Bên cạnh đó, bà Dung cho biết thêm việc triển khai mô hình giáo dục chuẩn mực và hệ tiện ích đồng bộ trước mắt sẽ được Meygroup ưu tiên tại Phú Quốc và các dự án bất động sản hạng sang tại phía Nam Hà Nội. Những dự án này là dấu ấn quan trọng trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái bất động sản tinh khiết của tập đoàn.

Đan Minh