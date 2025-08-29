Mexico yêu cầu Mỹ chia 15 tỷ USD tịch thu từ trùm ma túy

Tổng thống Mexico tuyên bố sẽ yêu cầu Mỹ chia sẻ khoản tiền 15 tỷ USD tịch thu từ trùm ma túy cầm đầu băng Sinaloa cho người nghèo ở nước này.

"Nếu chính phủ Mỹ sắp thu hồi tiền của từ trùm ma túy Zambada, chúng tôi sẽ yêu cầu chia cho những người nghèo nhất ở Mexico", Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum phát biểu ngày 27/8.

Trùm ma túy Ismael "El Mayo" Zambada, 77 tuổi, ngày 25/8 nhận tội ở Mỹ, chấp nhận bị tịch thu 15 tỷ USD tài sản. Cùng với trùm ma túy Joaquin "El Chapo" Guzman, Zambada từng sáng lập Sinaloa, một trong những băng đảng ma túy tàn bạo, quyền lực nhất thế giới, hoạt động ở Mexico và Mỹ.

Ông trùm nhận tội hai tuần sau khi các công tố viên cam kết không đề nghị án tử. Washington chưa bình luận về yêu cầu từ Mexico City.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum họp báo tại Mexico City ngày 24/3. Ảnh: AFP

Theo các công tố viên, Zambada điều hành mạng lưới tội phạm quy mô lớn, sở hữu vũ khí hạng nặng, lực lượng an ninh riêng như một đội quân, cùng đội "sicario", sát thủ chuyên ám sát, bắt cóc, tra tấn. Vài tháng trước khi bị bắt, Zambada ra lệnh sát hại chính cháu mình.

Sau hơn hai thập kỷ bị Mỹ truy nã, Zambada bị bắt ngày 25/7 khi đáp xuống sân bay ở El Paso, Texas, trên một máy bay riêng cùng con trai của Guzman là Lopez, sau đó bị di lý đến New York để xét xử.

Zambada khai bị bắt cóc ở Mexico và bị Lopez đưa sang Mỹ. Các luật sư của Lopez đã phủ nhận cáo buộc.

Sau khi Zambada bị bắt, giao tranh kinh hoàng đã nổ ra ở Mexico giữa phe trung thành với ông trùm này và phe thân "Chapitos", tức các con trai của Guzman.

Giới chức Mỹ cho biết các Chapitos cũng nổi tiếng tàn bạo, thường tra tấn, xử tử hoặc ném thành viên đối thủ cho hổ ăn.

Sạp báo ở Mexico City bày ấn phẩm đưa tin Zambada bị bắt ở Mỹ. Ảnh: Reuters

Đức Trung (Theo CBS News, Washington Post)