Mexico xem xét kiện Elon Musk tội phỉ báng Tổng thống

"Chúng tôi đang xem xét khả năng tiến hành động thái pháp lý", Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum nói trong cuộc họp báo ngày 24/2, đề cập đến bình luận trên mạng xã hội X của tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk ám chỉ bà liên quan đến tội phạm băng đảng.

Trong bài đăng trên X ngày 23/2, Musk phản hồi một video từ năm 2025 ghi lại phát biểu của Tổng thống Sheinbaum về bạo lực băng đảng.

"Bà ấy chỉ nói những gì các ông trùm băng đảng của bà ấy bảo phải nói. Có thể cái giá phải trả cho việc không nghe lời họ còn nặng nề hơn so với một kế hoạch cải thiện hiệu suất", ông Musk viết, song không đưa thêm bằng chứng nào.

Tỷ phú Mỹ đưa ra bình luận sau khi lực lượng an ninh Mexico đột kích, tiêu diệt trùm ma túy Nemesio "El Mencho" Oseguera, thủ lĩnh khét tiếng của băng Jalisco Thế hệ mới (CJNG), châm ngòi làn sóng bạo lực lan rộng ở nước này.

Bà Sheinbaum cho hay các luật sư của chính phủ Mexico đang xem xét các vấn đề liên quan đến nỗ lực khởi kiện Musk. Tuy nhiên, Mexico có thể gặp khó khăn nếu kiện Musk về tội phỉ báng tại Mỹ, do hệ thống pháp luật nước này bảo vệ quyền tự do ngôn luận.

Để thắng kiện ở Mỹ, bà Sheinbaum sẽ phải chứng minh ông Musk đã cố ý phát ngôn sai sự thật về bà, hoặc phát ngôn khi biết khả năng cao là sai sự thật. Musk chưa bình luận về phản ứng của Mexico City.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum (trái) và tỷ phú Mỹ Elon Musk. Ảnh: AFP

Trong video năm 2025, bà Sheinbaum nói việc phát động trở lại "cuộc chiến chống ma túy" là không khả thi và nằm ngoài khuôn khổ pháp luật.

Mexico năm 2006 từng phát động cuộc chiến chống ma túy dưới thời cựu tổng thống Felipe Calderon, tiến hành các chiến dịch truy quét mạnh tay nhắm vào các ông trùm băng đảng. Tuy nhiên, việc các ông trùm bị bắt đã khiến các băng đảng chia nhỏ, tranh giành địa bàn bằng các vụ thanh toán đẫm máu, đẩy Mexico vào vòng xoáy bạo lực.

Giới quan sát coi chiến dịch này là một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ giết người ở Mexico hiện ở mức cao. Tổng thống Sheinbaum sau đó áp dụng chiến thuật ôn hòa hơn, tìm cách xử lý vấn đề tội phạm băng đảng một cách hòa bình, thay vì súng đạn.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây gây áp lực để Mexico mạnh tay hơn với tội phạm băng đảng. Đây được coi là một trong những lý do thúc đẩy giới chức Mexico mở chiến dịch đột kích tiêu diệt trùm ma túy El Mencho.

Các tay súng trung thành với El Mencho sau đó đã tiến hành loạt vụ tấn công báo thù, phong tỏa gần 100 tuyến giao thông lớn, tấn công các căn cứ Vệ binh Quốc gia, đặc biệt tại hai bang Jalisco và Michoacan. Giao tranh khiến ít nhất 25 binh sĩ và 34 tay súng băng đảng thiệt mạng.

Bà Sheinbaum đang kỳ vọng tình hình an ninh dần ổn định trở lại, khi các cuộc đối đầu lắng xuống từ hôm 23/2. Khi được hỏi liệu cuộc đột kích có đánh dấu việc Mexico quay lại với chính sách trấn áp cứng rắn như trước đây hay không, bà khẳng định "điều này sẽ không bao giờ xảy ra".

