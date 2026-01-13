Mexico thuyết phục Mỹ bỏ ý định tấn công trên bộ vào băng đảng ma túy

Tổng thống Sheinbaum điện đàm với người đồng cấp Trump, kêu gọi Mỹ từ bỏ ý định can thiệp vào Mexico để chống tội phạm ma túy.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum ngày 12/1 tiết lộ bà có cuộc điện đàm "rất tốt" trong 15 phút với Tổng thống Mỹ Donald Trump, khẳng định chính phủ hai nước sẽ tiếp tục hợp tác trong nhiều vấn đề an ninh và Washington sẽ không cần can thiệp để giải quyết vấn nạn tội phạm ma túy.

"Tổng thống Mỹ hỏi ý kiến tôi về những gì Mỹ đã làm tại Venezuela. Tôi trả lời rằng hiến pháp Mexico đã nêu rõ: Chúng tôi không chấp nhận mọi hành động can thiệp. Chấm hết", bà Sheinbaum cho hay.

Tổng thống Trump sau đó vẫn nhấn mạnh Mỹ sẵn sàng điều quân giúp đỡ giải quyết các băng đảng tội phạm ma túy nếu Mexico đề nghị. "Tôi đáp lại rằng mọi chuyện vẫn diễn biến tốt và phương án đó là không cần thiết. Ngoài ra, Mexico muốn giữ toàn vẹn lãnh thổ và đảm bảo chủ quyền. Ông ấy đã hiểu ý tôi", bà nói.

Tổng thống Sheinbaum cho rằng những số liệu như số vụ giết người giảm đáng kể tại Mexico, lượng fentanyl bị thu giữ tại Mỹ và số ca tử vong do quá liều fentanyl giảm là bằng chứng thuyết phục về hiệu quả của chính sách hiện nay.

Tổng thống Claudia Sheinbaum phát biểu trong cuộc họp báo ngày 12/1 ở thủ đô Mexico City. Ảnh: AFP

Trong năm đầu nhiệm kỳ, lãnh đạo Mỹ nhiều lần đề xuất hỗ trợ Mexico chống ma túy bằng cách can thiệp quân sự, tập kích các băng nhóm tội phạm trên đất liền. Tổng thống Sheinbaum luôn từ chối đề nghị từ Mỹ, đồng thời xoa dịu lo ngại của nước láng giềng bằng cách đầu tư nhiều hơn cho kiểm soát dòng người di cư và các lỗ hổng vượt biên.

Tuy nhiên, những phát ngôn của Tổng thống Trump về can thiệp quân sự vào Mexico đã gia tăng sức nặng đáng kể sau khi Washington tiến hành chiến dịch tập kích, bắt giữ vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro rạng sáng 3/1.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News giữa tuần trước, Tổng thống Mỹ tuyên bố chính phủ đã "đập tan khoảng 97% hoạt động vận chuyển ma túy qua đường biển". Ông mô tả bước đi tiếp theo trong cuộc chiến chống ma túy là "tập kích trên bộ nhắm vào các băng đảng tội phạm".

Ông Trump cũng nhắc lại mối lo ngại rằng "những băng đảng tội phạm đang điều hành Mexico" và gọi đây là thực tế đáng buồn.

Ba ngày sau, Ngoại trưởng Mexico Juan Ramon de la Fuente điện đàm với người đồng cấp Mỹ Marco Rubio và được đề nghị cung cấp "kết quả cụ thể" trong các nỗ lực chống ma túy. Washington cũng yêu cầu láng giềng tăng cường hợp tác nhằm loại bỏ những băng đảng tội phạm, theo thông cáo từ Bộ Ngoại giao Mỹ.

Một số chuyên gia vẫn cho rằng Mỹ khó can thiệp vào Mexico vì nước này đang đáp ứng nhiều yêu cầu từ Washington, đồng thời là đối tác kinh tế then chốt. Tuy nhiên, ông Trump có thể tiếp tục gây sức ép lên Mexico với nhiều thông điệp cứng rắn tương tự trong thời gian tới.

Thanh Danh (Theo AP)