Mexico dự kiến tăng thuế ôtô Trung Quốc lên 50%

Mexico cho biết sẽ tăng thuế với ôtô nhập khẩu từ Trung Quốc và các nước châu Á khác lên 50%.

Đây là một phần trong cuộc cải tổ thuế quan mà chính phủ Mexico đang tiến hành nhằm bảo vệ việc làm, theo Bộ Kinh tế. Hiện thuế nhập khẩu ôtô Trung Quốc vào nước này là 20%. Hôm 10/9, Bộ trưởng Marcelo Ebrard cho biết sẽ nâng chúng lên mức tối đa, tức 50%.

Theo ông Marcelo Ebrard, biện pháp nằm trong giới hạn cho phép của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), nhằm bảo vệ việc làm khi ôtô Trung Quốc thâm nhập thị trường nội địa dưới mức giá tham chiếu của nước này. "Nếu không có mức độ bảo hộ nhất định, chúng ta gần như không thể cạnh tranh", ông nói.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng phản đối các nước khác áp đặt thuế quan dưới "nhiều lý do khác nhau". Bắc Kinh bày tỏ hy vọng Mexico hợp tác phục hồi kinh tế toàn cầu và phát triển thương mại.

"Chúng tôi sẽ kiên quyết bảo vệ quyền và lợi ích của mình phù hợp với tình hình thực tế", Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lâm Kiến nêu.

Ôtô chờ xuất khẩu ở Cảng Thái Thương, Tô Châu, Trung Quốc ngày 9/5/2024. Ảnh: Reuters

Các chuyên gia cho rằng ngoài bảo hộ sản xuất trong nước, động thái của Mexico còn nhằm xoa dịu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Gần đây, ông giục các nước Mỹ Latinh hạn chế quan hệ kinh tế với nền kinh tế thứ hai thế giới. "Mỹ sẽ không cho phép Trung Quốc lợi dụng Mexico làm cửa sau", bà Mariana Campero thuộc Chương trình châu Mỹ của CSIS cho biết. Bà chỉ ra thâm hụt thương mại của Mexico với Trung Quốc đã tăng gấp đôi thập kỷ qua, đạt 120 tỷ USD vào năm ngoái.

Mỹ, Mexico và Canada còn có một hiệp định thương mại tự do chung. Hiệp định này giúp đất nước Bắc Mỹ tránh được phần lớn thuế quan từ chính quyền Trump nhưng sẽ được xem xét lại năm sau. Nhà phân tích Gabriela Siller của Banco BASE đánh giá kế hoạch thuế quan của nước này nhằm 2 mục tiêu tăng thu ngân sách và "tạo ấn tượng tốt đẹp với ông Trump".

Theo John Price, Giám đốc điều hành Americas Market Intelligence, Mexico đang cố gắng bảo vệ nền kinh tế bởi họ xuất khẩu nhiều xe sang Mỹ.

Ngoài Trung Quốc, các quốc gia không có thỏa thuận thương mại với Mexico như Hàn Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Nga, Thái Lan và Thổ Nhĩ Kỳ cũng chịu tác động.

Kế hoạch thuế quan của Mexico còn gồm thuế 35% với thép, đồ chơi và xe máy; 10-50% áp lên hàng dệt may. Tổng cộng 52 tỷ USD hàng hóa bị ảnh hưởng, chiếm 8,6% kim ngạch nhập khẩu của Mexico. Kế hoạch này được cho là sẽ giúp bảo vệ 325.000 việc làm trong ngành sản xuất, nhưng vẫn cần được quốc hội thông qua.

Phiên An (theo Reuters)