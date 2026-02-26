Mexico điều tàu hải quân chở hàng viện trợ tới Cuba

Mexico gửi gói viện trợ nhân đạo thứ hai tới Cuba khi nước này đang đối mặt tình trạng thiếu nhiên liệu và áp lực từ Mỹ.

Bộ Ngoại giao Mexico cho biết hai tàu hải quân chở theo 1.193 tấn hàng viện trợ đã rời cảng Veracruz hôm 24/2 hướng tới Cuba. Dự kiến số hàng viện trợ này sẽ tới vào ngày 28/2.

Tàu Papaloapan chở 1.078 tấn đậu và sữa bột, trong khi tàu Huasteco vận chuyển 92 tấn đậu và 23 tấn các mặt hàng thực phẩm khác. Theo Bộ Ngoại giao Mexico, 23 tấn hàng viện trợ nhân đạo trong đó được cung cấp bởi nhiều tổ chức xã hội với sự hỗ trợ của chính quyền Mexico City.

Đây là gói viện trợ nhân đạo thứ hai trong năm nay mà Mexico dành cho Cuba.

Tàu Papaloapan của hải quân Mexico chở hàng viện trợ tới Cuba rời cảng Veracruz ngày 24/2. Ảnh: Reuters

Đại sứ Cuba tại Mexico Eugenio Martinez cũng thông báo về lô hàng viện trợ. "Chúng tôi xin khẳng định lại sự trân trọng chân thành đối với tình đoàn kết, sự hỗ trợ dành cho người dân của chúng tôi", ông Martinez cho biết.

Trước đó Mexico cũng gửi khoảng 814 tấn thực phẩm và nhu yếu phẩm cơ bản đến Havana vào ngày 12/2. Bộ Ngoại giao Mexico tuyên bố nước này tiếp tục duy trì truyền thống đoàn kết với các dân tộc Mỹ Latin, đặc biệt là với người dân Cuba.

"Đất nước chúng tôi luôn luôn hỗ trợ các quốc gia anh em đang gặp khó khăn", Bộ Ngoại giao Mexico tuyên bố.

Mỹ từ tháng 1 đã chặn phần lớn nguồn cung dầu từ Venezuela và Mexico đến Cuba, khiến đảo quốc rơi vào tình trạng thiếu hụt năng lượng nghiêm trọng, dẫn đến cắt điện kéo dài và giá thực phẩm, vận tải tăng phi mã.

Bộ Tài chính Mỹ ngày 25/2 cho biết sẽ cấp phép cho các công ty muốn bán lại dầu của Venezuela cho Cuba, với điều kiện những giao dịch này "phải hỗ trợ người dân Cuba, bao gồm cả khu vực tư nhân", trong khi các giao dịch liên quan hoặc mang lại lợi ích cho quân đội, cơ quan chính phủ của Cuba sẽ không được phép.

Ngọc Ánh (Theo Washington Post, Granma)