Mexico dẫn độ trùm ma túy người Trung Quốc sang Mỹ

Chính quyền Mexico cho hay trùm ma túy tổng hợp Zhi Dong Zhang đã bị dẫn độ sang Mỹ, sau khi bị Washington truy nã với cáo buộc tuồn fentanyl vào Mỹ.

Bộ trưởng An ninh Mexico Omar Garcia Harfuch ngày 23/10 thông báo Zhi Dong Zhang, trùm ma túy fentanyl người Trung Quốc, đã bị Tổ chức Hình sự Quốc tế (Interpol) dẫn độ sang Mỹ.

Zhi, còn được gọi là Vương Ca, bị cáo buộc hợp tác với Sinaloa và Jalisco Thế hệ mới, hai băng đảng buôn bán ma túy Mexico bị Washington xếp vào "danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài".

Zhi từng bị giới chức Mexico quản thúc tại gia, nhưng trốn thoát hồi tháng 7. Bộ An ninh Mexico cho biết Zhi bị bắt tại Cuba hôm 22/10 cùng hai người nữa, một công dân Mexico và một công dân Trung Quốc. Chính quyền Cuba cho hay đã bàn giao Zhi cho Mexico "sau khi nhận được công văn yêu cầu dẫn độ".

Zhi Dong Zhang bị dẫn độ từ Mexico City sang Mỹ tối 23/10. Ảnh: AFP

"Zhi là kẻ điều hành đường dây rửa tiền quốc tế lớn", Bộ trưởng An ninh Mexico Garcia Harfuch năm ngoái cho hay, nói thêm Zhi đã thiết lập quan hệ với các băng đảng để vận chuyển fentanyl đến Trung Mỹ, Nam Mỹ, châu Âu và Mỹ.

Kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức hồi tháng 1, ông đã gây áp lực lên Mexico và Trung Quốc để ngăn chặn nạn buôn bán ma túy, đặc biệt là fentanyl. Đây là loại thuốc giảm đau mạnh gấp 50 lần heroin, dễ sản xuất và giá rẻ, thay thế heroin và các thuốc giảm đau có chứa thành phần dễ gây nghiện như oxycodone.

Chính quyền Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã tăng cường trấn áp tội phạm ma túy dưới áp lực của ông Trump, người đe dọa sẽ áp thuế nặng nề nếu vấn đề này không được giải quyết.

Hồng Hạnh (Theo AFP)