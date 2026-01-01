Mexico có thể đã bắt được trùm ma túy bị Mỹ truy nã

Người bị nghi là trùm băng đảng Sinaloa khét tiếng dường như đã bị bắt tại Mexico với cáo buộc buôn bán ma túy và khủng bố.

Các nguồn tin chính phủ Mexico ngày 31/12/2025 cho biết Pedro Inzunza Noriega, người bị nghi là một trong các ông trùm của băng đảng Sinaloa, đã bị bắt tại khu vực tây bắc đất nước.

Giới chức Mexico và Mỹ chưa bình luận về thông tin.

Mỹ hồi tháng 5/2025 cáo buộc Noriega tội buôn lậu lượng lớn fentanyl, cocaine và heroin vào nước này. Theo giới chức Mỹ, Noriega khi đó là phó thủ lĩnh Tổ chức Beltran Leyva, một nhánh của băng đảng ma túy khét tiếng Sinaloa nhưng được cho là đã tan rã.

Pedro Inzunza Noriega. Ảnh: Bộ Tư pháp Mỹ

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, cáo trạng của nước này đánh dấu lần đầu một thủ lĩnh của băng đảng Sinaloa bị buộc tội "khủng bố ma túy và hỗ trợ vật chất cho khủng bố".

"Băng đảng Sinaloa là tổ chức khủng bố phức tạp và nguy hiểm. Triệt phá băng đảng này đòi hỏi phải có phản ứng pháp lý mới mẻ, mạnh mẽ. Những ngày tháng chúng uy hiếp người dân Mỹ mà không phải trả giá đã kết thúc. Chúng tôi sẽ tìm cách kết án tù chung thân những tên khủng bố này", Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi tuyên bố.

Pedro Inzunza Coronel, con trai của Noriega và là người bị buộc tội cùng với cha, đã bị quân đội Mexico hạ sát trong chiến dịch chống ma túy hồi tháng 11/2025.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng tháng 1/2025, Tổng thống Donald Trump đã cam kết sẽ mạnh tay trấn áp nạn buôn bán ma túy. Ông Trump yêu cầu Mexico tăng cường nỗ lực chống buôn bán ma túy, đe dọa áp thuế đối với hàng xuất khẩu của Mexico nếu nước này không tăng cường biện pháp trấn áp.

Quân đội Mỹ những tháng gần đây cũng tiến hành nhiều cuộc tập kích xuồng nghi chở ma túy ở Thái Bình Dương và vùng biển Caribe, khiến hơn 100 người thiệt mạng.

Huyền Lê (Theo AFP)