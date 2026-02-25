Mexico cam kết đảm bảo an toàn cho World Cup giữa làn sóng bạo lực

Tổng thống Mexico khẳng định không có rủi ro đối với du khách đến xem World Cup 2026, tuyên bố đang trấn áp hiệu quả tội phạm băng đảng.

"Tình hình Jalisco đang dần trở lại bình thường", Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum nói tại buổi họp báo ngày 24/2, đề cập bang miền tây đang chìm trong bạo lực vì băng đảng ma túy Jalisco New Generation Cartel (CJNG) trả thù cho cái chết của ông trùm Nemesio Oseguera Cervantes, biệt danh "El Mencho".

Tổng thống Mexico khẳng định không có rủi ro đối với du khách đến xem World Cup 2026 tại các thành phố Mexico City, Monterrey và Guadalajara. Bà nhấn mạnh chính phủ có "đầy đủ biện pháp bảo đảm" an ninh cho 13 trong tổng số 104 trận đấu World Cup 2026 mà Mexico đăng cai tổ chức cùng Mỹ và Canada.

Bà Sheinbaum xác nhận chính phủ đã khôi phục lại giao thông tại một số tuyến đường và cao tốc bị CJNG phong tỏa vài ngày qua. Sân bay quốc tế tại Guadalajara, thủ phủ bang Jalisco, cũng đã hoạt động trở lại.

"Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là an ninh và hòa bình. Chúng tôi đang nỗ lực đạt các mục tiêu này", Tổng thống Mexico nói.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum phát biểu ngày 23/2 tại thủ đô Mexico City về chiến dịch khiến tay trùm El Mencho thiệt mạng. Ảnh: AP

Người phát ngôn FIFA cho biết cơ quan này đang theo dõi chặt chẽ tình hình ở Jalisco và duy trì liên lạc thường xuyên với giới chức. FIFA sẽ tiếp tục theo sát và hỗ trợ các biện pháp của chính phủ Mexico về an toàn công cộng và khôi phục trạng thái bình thường.

Bạo lực bùng phát tại Mexico sau chiến dịch cuối tuần qua của quân đội Mexico để bắt thủ lĩnh CJNG El Mencho. Trong cuộc đấu súng, tay trùm bị thương nặng và tử vong trên đường đến bệnh viện.

Các tay súng trung thành với El Mencho mở loạt vụ tấn công báo thù, phong tỏa gần 100 tuyến giao thông lớn, tấn công các căn cứ Vệ binh Quốc gia, đặc biệt tại hai bang Jalisco và Michoacan. Giao tranh khiến ít nhất 25 binh sĩ và 34 tay súng băng đảng thiệt mạng.

Thanh Danh (Theo Reuters, Guardian)