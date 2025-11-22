Mexico bắt giữ 7 vệ sĩ của thị trưởng bị ám sát giữa phố

7 người thuộc đội bảo vệ thị trưởng Carlos Manzo bị bắt vì nghi vấn liên quan đến vụ sát hại ông tại lễ hội hồi đầu tháng.

Văn phòng công tố bang Michoacan hôm 21/11 cho hay 7 vệ sĩ, vốn là cảnh sát đang tại ngũ, đã bị bắt trong khuôn khổ cuộc điều tra về "khả năng liên quan đến tội giết người có tình tiết tăng nặng" trong vụ ám sát thị trưởng Uruapan Carlos Manzo.

Các quan chức cho hay 7 vệ sĩ được giao nhiệm vụ bảo vệ bà Grecia Quiroz, vợ của ông Carlos, và là người đang thay thế ông làm Thị trưởng Uruapan.

Thị trưởng thành phố Uruapan Carlos Manzo. Ảnh: NY Post

Thị trưởng Manzo, 40 tuổi, nổi tiếng với vai trò người đấu tranh chống tội phạm có tổ chức tại Michoacan. Ông đã giữ chức thị trưởng Uruapan hơn một năm và vận động tranh cử với lời hứa chống lại các băng đảng ma túy khét tiếng của Mexico.

Vụ ám sát ông Manzo trong Lễ hội Người chết tại thành phố hôm 1/11 đã gây bàng hoàng và phẫn nộ trong công chúng Mexico. Sự việc châm ngòi cho các cuộc biểu tình chống chính phủ, khiến chính quyền phải tăng cường lực lượng liên bang tại Michoacan, bang miền tây Mexico.

Chính quyền Mexico hôm 19/11 cũng thông báo bắt Jorge Armando "N", còn được gọi là "El Licenciado", mô tả người này "là một trong những kẻ chủ mưu" trong vụ sát hại ông Manzo.

Cơ quan an ninh liên bang cho hay El Licenciado giữ ghế thủ lĩnh của một nhóm tội phạm chưa được xác định, nhưng truyền thông địa phương cho rằng đây là băng đảng Jalisco Thế hệ mới (CJNG) khét tiếng.

Vũ Hoàng (Theo AFP)