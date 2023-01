Mexico bắt con trai trùm ma túy El Chapo

Lực lượng an ninh Mexico bắt Ovidio Guzman, con trai trùm ma túy El Chapo, trước thềm chuyến thăm của Tổng thống Biden.

Bộ trưởng Quốc phòng Mexico Luiz Cresencio Sandoval ngày 5/1 thông báo Ovidio Guzman bị bắt ở thành phố Culiacan, tây bắc nước này. Con trai của trùm ma túy El Chapo, tên thật là Joaquin Guzman, đã bị áp giải về thủ đô trên máy bay quân sự.

Ovidio Guzman còn có biệt danh là El Raton, 32 tuổi. Các cơ quan điều tra cho rằng Ovidio Guzman đã hỗ trợ vận hành mạng lưới ma túy của ông trùm El Chapo sau khi ông ta bị bắt và dẫn độ sang Mỹ năm 2017. Bộ Quốc phòng Mexico cho biết lực lượng tình báo mất khoảng 6 tháng để truy lùng "ông trùm con".

Chính phủ Mỹ treo thưởng tối đa 5 triệu USD cho ai cung cấp thông tin giúp bắt thành công Ovidio Guzman. Cơ quan chống ma túy Mỹ nhận định El Raton giữ vai trò then chốt trong băng đảng Sinaloa tại Mexico.

Ovidio Guzman bị bắt tháng 10/2019, trước khi được chính quyền Mexico trả tự do vì áp lực từ làn sóng bạo lực băng đảng ở Culiacan. Ảnh: AP.

Bộ Ngoại giao Mỹ từng bình luận hai con trai của El Chapo trực tiếp quản lý hàng chục phòng chế xuất ma túy đá ở bang Sinaloa, đồng thời tổ chức phân phối ma túy và cần sa bất hợp pháp ở Mỹ. Các cơ quan điều tra cáo buộc El Raton chỉ đạo thủ tiêu một số người liên quan tổ chức của mình hoặc có liên hệ với cá nhân mình.

Ngay sau vụ bắt con trai El Chapo, thành phố Culiacan đã xảy ra một số vụ nổ súng và phóng hỏa khiến ít nhất 18 người bị thương, theo Thống đốc Ruben Rocha của bang Sinaloa.

Chính quyền địa phương tạm thời đóng cửa trường học và hoãn tổ chức các sự kiện thể thao vì lý do an ninh. Hãng hàng không Aeromexico thông báo một máy bay trúng đạn khi đang chuẩn bị cất cánh từ sân bay Culiacan, song may mắn không ai bị thương.

Vụ bắt con trai El Chapo diễn ra trước thềm chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Mexico, trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh Bắc Mỹ tổ chức ở Mexico City tuần tới. An ninh là một trong những mối quan tâm lớn nhất của Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador đối với sự kiện này.

Lực lượng an ninh Mexico từng bắt được Ovidio Guzman vào năm 2019 cũng tại Culiacan. Tuy nhiên, các tay súng thuộc hạ của El Raton đã phản ứng quyết liệt, tấn công nhiều tuyến phố.

Chính quyền Mexico sau đó quyết định thả Ovidio Guzman nhằm bảo vệ sinh mạng của người dân thành phố.

Chuyên gia an ninh Mexico David Saucedo nhận định vụ bắt Ovidio Guzman "không phải hệ quả chuyến thăm của ông Biden, mà là hệ quả áp lực bấy lâu từ Mỹ" lên chính quyền Mexico sau chiến dịch thất bại năm 2019.

Ngoại trưởng Marcelo Ebrard lưu ý quá trình dẫn độ Ovidio Guzman sang Mỹ khó có cơ hội được đặc cách đẩy nhanh, mà cần được tiến hành theo đúng quy trình tư pháp tại Mexico.

Thanh Danh (Theo AFP)