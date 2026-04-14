Metropolitano - pháo đài có thể chặn đứng Barca

Tây Ban NhaMetropolitano, sân nhà của Atletico Madrid, có thể là nơi Barca phải kết thúc hành trình Champions League tối 14/4.

Ở lượt đi tứ kết tuần trước, Barca thua Atletico Madrid 0-2 ngay trên sân nhà Camp Nou. Nếu muốn đi tiếp, thầy trò Hansi Flick phải thực hiện một cuộc ngược dòng lớn. Nhưng từ góc nhìn lịch sử, Metropolitano không phải là nơi thích hợp cho điều đó.

Kể từ khi Diego Simeone lên làm HLV năm 2011, Atletico chơi 60 trận Champions League trên sân nhà Vicente Calderon cũ và Metropolitano hiện nay. Trong đó, họ chỉ thua 6 trận trước Benfica, Chelsea, Liverpool, AC Milan, Lille và Bodo/Glimt. Trong đó, duy nhất thất bại trước Lille có khoảng cách hai bàn (1-3 ở vòng bảng mùa 2024-2025). 5 trận còn lại chênh lệch chỉ một bàn.

Atletico thắng Barca 2-0 trong trận lượt đi tứ kết Champions League trên sân Camp Nou hôm 8/4. Ảnh: Reuters

Atletico thậm chí chưa bao giờ thua trên sân nhà ở vòng loại trực tiếp Champions League, thắng 14 và hòa 6. Nhiều đội bóng lớn, như Real, Barca, Bayern, Man Utd, Man City hay Inter, đều phải rời đi với kết quả không như ý. Mùa 2013-2014 và 2015-2016, chính Barca trải nghiệm thất bại khi tới sào huyệt của Atletico, nên phải dừng bước ở tứ kết.

Hai trận sân nhà gần nhất ở Champions League là bằng chứng cho thấy Atletico mạnh như thế nào khi thi đấu tại Metropolitano. Thầy trò Simeone lần lượt đè bẹp Club Brugge 4-1 ở vòng play-off và Tottenham 5-2 ở vòng 1/8, tạo kết quả quyết định để đi tiếp.

Atletico thắng Barca 4-0 ở lượt đi bán kết Cup Nhà vua trên sân Metropolitano hôm 12/2. Ảnh: Reuters

Mùa này, Barca từng thắng 2-1 tại Metropolitano ở lượt về La Liga. Nhưng trước đó, họ thua 0-4 ở lượt đi bán kết Cup Nhà vua, dẫn tới thất bại 3-4 chung cuộc.

Barca chỉ thắng một, hòa một và thua ba trong năm lần gặp Atletico tại Champions League. Đội thắng trong cặp này sẽ vào bán kết gặp đội thắng trong cặp Arsenal - Sporting.

