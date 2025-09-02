Metro phủ sắc mừng 80 năm Quốc khánh

Metro số 1 TP HCM (Bến Thành - Suối Tiên) chính thức khai thác từ ngày 22/12/2024, với tổng chiều dài 19,7 km. Metro số 1 có 14 ga, bao gồm ba ga ngầm và 11 ga trên cao.

Mỗi đoàn tàu của metro số 1 gồm ba toa, có thể chở 930 người (147 chỗ ngồi và 783 chỗ đứng). Tàu chạy tốc độ tối đa ở đoạn ray trên cao đến 110 km/h, đoạn ngầm 80 km/h.