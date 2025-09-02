Metro phủ sắc mừng 80 năm Quốc khánh

Sáng ngày 2/9, những đoàn tàu metro số 1 mang sắc đỏ rực rỡ đồng loạt lăn bánh dọc tuyến Bến Thành - Suối Tiên, hòa vào không khí mừng Quốc khánh đang hiện diện khắp TP HCM. Thay vì màu trắng xanh, thân tàu dán lớp decal in hình ảnh cờ đỏ sao vàng cùng những công trình biểu tượng của thành phố.
Hoạt động dán decal được triển khai từ ngày 30/8. Trong ngày đầu tiên, có 6 tàu metro được khoác diện mạo mới, vận hành luân phiên.
Đến 31/8, số lượng tàu mang diện mạo đặc biệt tăng lên 8-10 tàu.
Ngày 1/9, toàn bộ 17 tàu hoàn thiện việc "thay áo", hướng tới mục tiêu chào mừng Quốc khánh 2/9.
Hình ảnh đoàn tàu metro mang sắc đỏ nổi bật tạo sự chú ý trong không gian đô thị dịp lễ 2/9.
Nhiều du khách chia sẻ cảm giác thích thú khi bắt gặp hình ảnh đoàn tàu rực đỏ chạy dọc tuyến metro số 1. Sự thay đổi diện mạo tàu cũng tạo bất ngờ, khiến chuyến đi đáng nhớ hơn trong không khí đại lễ.
Không gian metro còn trở thành điểm đến mới cho hoạt động chụp ảnh và chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều bạn trẻ tranh thủ ghi lại hình ảnh check-in cùng đoàn tàu trong những ngày nghỉ lễ.
Bên cạnh tuyến metro, hình ảnh chào mừng Quốc khánh cũng xuất hiện tại nhiều điểm giao thông trung tâm như trụ đèn trên đường Đồng Khởi - Lê Lợi, chợ Bến Thành hay billboard hai mặt tại cầu Sài Gòn.
Metro số 1 TP HCM (Bến Thành - Suối Tiên) chính thức khai thác từ ngày 22/12/2024, với tổng chiều dài 19,7 km. Metro số 1 có 14 ga, bao gồm ba ga ngầm và 11 ga trên cao.
Mỗi đoàn tàu của metro số 1 gồm ba toa, có thể chở 930 người (147 chỗ ngồi và 783 chỗ đứng). Tàu chạy tốc độ tối đa ở đoạn ray trên cao đến 110 km/h, đoạn ngầm 80 km/h.
Sau hơn 8 tháng đưa vào vận hành, tuyến metro số 1 TP HCM dần trở thành phần quen thuộc trong đời sống đô thị. Hệ thống tàu hiện đại kết nối khu trung tâm với các khu vực phía Đông, giúp rút ngắn thời gian di chuyển, giảm áp lực giao thông trên mặt đất. Nhiều người dân đã chọn metro số 1 làm phương tiện di chuyển thường ngày nhờ sự tiện lợi, đúng giờ và chi phí hợp lý, đặc biệt trong những dịp lễ lớn khi nhu cầu đi lại tăng cao.
Nội dung: Hoàng Đan
Ảnh: Đức Thịnh