Metfone của Viettel định hướng chuyển sang mô hình tập đoàn công nghệ

Metfone, thương hiệu viễn thông Viettel tại Campuchia từ một nhà cung cấp viễn thông (Telco) chuyển đổi sang tập đoàn công nghệ (Techco) sau gần 20 năm tiến ra quốc tế.

Năm 2006, Viettel bắt đầu gia nhập thị trường Campuchia - một trong số quốc gia trong chiến lược toàn cầu của tập đoàn này và ra mắt thương hiệu Metfone năm 2009. Đến nay, sau 17 năm phát triển, Metfone đang chuyển đổi từ một nhà cung cấp viễn thông (Telco) sang tập đoàn công nghệ (Techco).

Trong nội bộ, công ty số hóa nhiều hạng mục, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào các hoạt động cốt lõi. Với các đối tác, Metfone tập trung giải quyết bài toán chuyển đổi số cho các bộ ngành trọng điểm như y tế và giáo dục với Hệ sinh thái quản lý giáo dục (SIS). Đến nay, SIS đã kết nối hàng trăm trường học với hàng chục nghìn giáo viên và học sinh tại Campuchia.

Bên cạnh đó, Metfone cũng đang triển khai công nghệ 5G. Tận dụng kinh nghiệm từ hơn 20.000 trạm 5G của Viettel năm 2025 tại Việt Nam, Metfone đã hoàn tất triển khai hạ tầng 5G tại toàn bộ 25/25 tỉnh, thành phố của Campuchia. Doanh nghiệp vẫn kiên định với triết lý mang công nghệ tốt nhất đến cả vùng sâu, vùng xa.

Các sản phẩm trong hệ sinh thái công nghệ Metfone. Ảnh: Lê Kiên

Tính đến nay, Metfone đã có hơn 6.000 trạm phát sóng và gần 40.000 km cáp quang, phủ sóng tới gần 100% dân số. Doanh nghiệp này đã tạo việc làm ổn định cho khoảng 3.000 lao động, trong đó nhân sự bản địa chiếm tới 98%.

Đại diện thương hiệu cho biết, năm 2025 là năm có kết quả kinh doanh tốt nhất của Metfone. Thương hiệu đóng góp ngân sách tại Campuchia đạt mốc trên 180 triệu USD. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng đã dành hơn 100 triệu USD cho các hoạt động an sinh xã hội.

Ngoài công nghệ số, Metfone đang lấn sân mảng logistics với dịch vụ Metfone Express, dự kiến khai trương vào năm 2026. Hợp tác cùng Viettel Post, Metfone kỳ vọng sẽ xây dựng một hạ tầng logistics hiện đại, giúp giảm chi phí và tăng sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp Campuchia.

Metfone được trao danh hiệu "Anh hùng Lao động". Ảnh: Nguyễn Bắc

Ngày 27/12/2025 doanh nghiệp nhận danh hiệu Anh hùng Lao động tại Việt Nam, ghi nhận nỗ lực bền bỉ của nhiều thế hệ cán bộ nhân viên. Theo ông Cao Mạnh Đức - Tổng giám đốc Metfone, đây là sự đền đáp cho 17 năm doanh nghiệp "đổ mồ hôi trên những cánh rừng, đỉnh núi Campuchia".

"Điều tạo nên sức mạnh của Metfone chính là văn hóa doanh nghiệp - nơi bộ gene của người lính Viettel với tinh thần tử tế", ông Đức nói.

Theo ông Đức trong giai đoạn chuyển dịch sang Techco, chắc chắn đơn vị gặp nhiều thách thức song ông tin sự sắc bén và khả năng cập nhật công nghệ sẽ là chìa khóa để Metfone viết tiếp chương mới trên đất nước Chùa Tháp.

Yên Chi