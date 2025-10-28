Meta ra tính năng 'bài đăng ma'

Meta giới thiệu tính năng mới cho phép người dùng mạng xã hội Threads chia sẻ suy nghĩ thông qua bài đăng ma (ghost post) tự động biến mất sau 24 giờ.

"Bài đăng ma" hoạt động tương tự tính năng Stories phổ biến trên Instagram và Facebook, giúp người dùng Threads có thêm lựa chọn khi chia sẻ nội dung trên ứng dụng.

Threads ra tính năng bài đăng ma, có thể tự động biến mất sau 24 giờ. Ảnh: Meta

Mọi phản hồi cho "bài đăng ma" được chuyển đến hộp tin nhắn của người dùng, người khác không thể xem ai đã thích và bình luận. Meta cho biết: "Bạn có thể chia sẻ những suy nghĩ chân thực và góc nhìn mới mẻ mà không bị áp lực về tính lâu dài hay sự chỉn chu".

Người dùng có thể tạo bài trên thiết bị di động bằng cách bật biểu tượng "bóng ma" trên màn hình soạn thảo của ứng dụng. Sau khi đăng, bài viết xuất hiện trên dòng thời gian của người khác trong bong bóng hội thoại có viền nét đứt để phân biệt với những nội dung khác. Sau 24 giờ, bài đăng biến mất, còn người dùng vẫn có thể xem lại trong mục "lưu trữ".

Threads ra mắt năm 2023, trở thành đối thủ cạnh tranh với X của Elon Musk. Tính đến tháng 8, Threads có 400 triệu người dùng hoạt động hàng tháng. Việc bổ sung tính năng được dự đoán mang đến cho Threads lợi thế trong cuộc cạnh tranh với X. Người dùng X hiện phải tìm đến dịch vụ của bên thứ ba, thường mất phí, để xóa bài đăng cũ nếu không muốn thực hiện nhiều thao tác thủ công phức tạp.

Thu Thảo (Theo Reuters, TechCrunch)