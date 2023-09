Meta ra chatbot AI 'đa nhân cách' cạnh tranh với ChatGPT

Chatbot AI do Meta phát triển sẽ có tính cách khác nhau dựa trên nhiều nhân vật nổi tiếng.

Trong sự kiện Connect 2023 tại Menlo Park, California hôm 27/9, Meta cho biết sẽ đưa chatbot AI vào WhatsApp, Messenger và Instagram. Đây là sản phẩm trí tuệ nhân tạo phát triển bằng mô hình ngôn ngữ lớn của công ty, kết hợp với công cụ tìm kiếm Bing.

"Trợ lý Meta AI có thể trò chuyện như một con người", CEO Mark Zuckerberg nói.

Ông cho biết công ty không tạo ra một chatbot AI "toàn năng" duy nhất, thay vào đó sẽ thiết kế nhiều sản phẩm phục vụ các mục đích khác nhau. Bên cạnh truyền tải thông tin, Meta AI cũng hướng đến phục vụ giải trí cho người dùng. Hiện chatbot có thể trả lời câu hỏi theo thời gian thực và cho phép tạo hình ảnh dựa trên văn bản. Khi tích hợp vào Instagram, tính năng Restyle sẽ hỗ trợ người dùng tùy biến chủ thể bức ảnh và phông nền theo những phong cách mới.

Chatbot đa tính cách

Theo WSJ, nhóm người dùng trẻ là ưu tiên hàng đầu của Meta. Do đó, công ty phát triển AI có những đặc điểm riêng với tính cách khác nhau. Ngoài ra, KOL và nhà sáng tạo nội dung cũng có thể tạo AI "cá nhân hóa" để tương tác với fan và người theo dõi.

Ví dụ, một trong những chatbot AI của Meta có tên "Bob robot", đóng vai một vị tướng với "trí tuệ vượt trội, hóm hỉnh và châm biếm sâu sắc". AI này có thiết kế tương tự nhân vật Bender trong phim hoạt hình Futurama và đang thu hút giới trẻ nhờ cách nói chuyện hài hước, kỳ quái.

"Hãy đặt câu hỏi cho tôi nhưng đừng kỳ vọng câu trả lời ngọt ngào nào", AI Bob robot nói với người dùng.

Bên cạnh đó, Meta AI còn bao gồm 28 chatbot dựa theo hình mẫu của người nổi tiếng như Snoop Dogg, Tom Brady, Kendall Jenner hay Naomi Osaka.

Tuy nhiên, theo WSJ, các AI thử nghiệm của Meta cũng gặp một số trục trặc ở giai đoạn đầu. Việc bổ sung tính cách cho chatbot khiến chúng trở nên độc hại và phản ứng quá mức cần thiết. "Để mô hình ngôn ngữ có thể sử dụng được, cần tạo cho chúng đặc tính riêng. Tuy nhiên, cách làm này có tác dụng phụ", Ameet Deshpande, nhà nghiên cứu tại Đại học Princeton, nói.

Một nhân viên Meta cho biết đã từ chối trò chuyện với "Bob robot" khi không thể hiểu sự kỳ quặc của AI này. Chatbot khác có tên "Alvin the Alien" lại cố hỏi người dùng về đời tư, do đó đặt ra lo ngại về vấn đề bảo mật thông tin. "Tôi tự hỏi liệu mọi người có sợ AI được thiết kế để thu thập dữ liệu cá nhân không", nhân viên Meta đã tương tác với "Alvin the Alien" nói.

Thậm chí, chatbot có tên "Gavin" còn đưa ra nhận xét sai lệch về phụ nữ, đồng thời chỉ trích chính công ty Meta cùng Mark Zuckerberg, trong khi lại ca ngợi TikTok và Snapchat.

Trước đó, vào tháng 8/2022, Meta ra mắt BlenderBot3 nhưng vấp phải nhiều chỉ trích vì chatbot đưa ra các thuyết âm mưu mù quáng. Ba tháng sau đó, AI này bị lu mờ trước sự xuất hiện của ChatGPT.

Mark Zuckerberg không cho biết đã điều chỉnh cách nói chuyện của các tính cách bên trong Meta AI hay chưa. AI mới sẽ được triển khai hạn chế tại Mỹ trước khi mở rộng toàn cầu và dự kiến có mặt trên kính thực tế ảo Meta Quest 3.

