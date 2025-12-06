Meta dự kiến cắt giảm 30% ngân sách cho metaverse

Theo kế hoạch ngân sách hàng năm của Meta năm 2026, khoản đầu tư cho metaverse, vũ trụ ảo từng được CEO Mark Zuckerberg ca ngợi, sẽ giảm đáng kể.

Bloomberg trích dẫn nguồn tin thân cận cho biết, kế hoạch được đưa ra sau những cuộc họp tại khu nhà của Mark Zuckerberg ở Hawaii tháng 11. Cổ phiếu của Meta tăng 7% vì thông tin này xoa dịu nỗi lo của nhà đầu tư về "ván cược" metaverse, vốn đốt hơn 60 tỷ USD từ kể từ năm 2020. Công ty thậm chí đổi tên từ Facebook thành Meta năm 2021 để thể hiện ưu tiên của mình.

"Trong danh mục tổng thể của Reality Labs, chúng tôi đang chuyển một phần đầu tư từ metaverse sang kính AI và thiết bị đeo do đà tăng trưởng ở mảng này. Ngoài ra, chúng tôi hiện không có kế hoạch thực hiện bất cứ thay đổi nào lớn hơn", Nissa Anklesaria, phát ngôn viên của Meta, nói với New York Times.

Mark Zuckerberg, CEO Meta. Ảnh: Cnet

"Bước đi thông minh, nhưng hơi muộn", nhà phân tích Craig Huber tại công ty tư vấn Huber Research Partners nhận định. "Đây có vẻ là thay đổi lớn nhằm cân đối chi phí với triển vọng doanh thu, vốn không khả quan như ban lãnh đạo kỳ vọng nhiều năm trước".

Việc cắt giảm ngân sách lớn như vậy được cho là sẽ bao gồm sa thải nhân viên, có thể diễn ra sớm nhất vào tháng 1/2026. Tuy nhiên, hai nhân viên Meta tiết lộ với Business Insider, các giám đốc nói rằng phần lớn khoản cắt giảm nằm ở chi phí vận hành. Ngoài lương, chi phí này cũng gồm số tiền Meta trả cho các studio bên thứ ba để phát triển trò chơi cho nền tảng không gian ảo Horizon Worlds.

Nhóm metaverse nằm trong Reality Labs, bộ phận sản xuất kính thực tế hỗn hợp Quest, kính thông minh Ray-Ban và kính thực tế tăng cường sắp ra mắt. Các nhà phân tích tại ngân hàng đầu tư TD Cowen ước tính, việc giảm 30% ngân sách cho metaverse có thể tương đương với 4-6 tỷ USD đầu tư cho Reality Labs. Theo tập đoàn BNP Paribas, động thái mới cho thấy Meta đã bớt tham vọng vào metaverse để tập trung cho những cơ hội AI ngắn hạn hơn.

Đây không phải lần đầu Meta tái cấu trúc nhóm metaverse. Hồi tháng 10, công ty bổ nhiệm Gabriel Aul - người phụ trách sản phẩm Horizon Worlds, và Ryan Cairns - người phụ trách phần cứng thực tế ảo, đồng lãnh đạo các nỗ lực metaverse. Cùng tháng, Vishal Shah, Phó chủ tịch phụ trách metaverse bốn năm qua, thông báo sẽ chuyển sang Phòng thí nghiệm Siêu trí tuệ. Tháng 4, công ty cũng cắt giảm một số nhân viên Reality Labs.

Thu Thảo (Theo Reuters, Business Insider)