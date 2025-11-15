Meta Codex - giải pháp trẻ hóa da không xâm lấn mới

Liệu trình Meta Codex tác động đa tầng, kết hợp công nghệ nhập khẩu từ các quốc gia tiên tiến về y học thẩm mỹ, giúp làn da trở nên tươi trẻ, căng mịn.

Phòng khám Mega Gangnam vừa giới thiệu giải pháp trẻ hóa da không xâm lấn Meta Codex. Liệu trình ứng dụng hệ thống phân tích đa chiều dưới nhiều loại ánh sáng kết hợp trí tuệ nhân tạo, giúp bác sĩ nhận diện chính xác tình trạng da theo tầng cấu trúc. Dữ liệu thu được sẽ sử dụng để xây dựng bản đồ trẻ hóa cá nhân hóa, dựa trên thang điểm MAS - tiêu chuẩn đánh giá thẩm mỹ được áp dụng trong y khoa lâm sàng.

Diễn viên Lan Phương trải nghiệm liệu pháp trẻ hóa da Meta Codex. Ảnh: Mega Gangnam

Theo đại diện Phòng khám Mega Gangnam, liệu trình Meta Codex vận hành theo nguyên tắc tác động đa tầng, kết hợp nhiều công nghệ trẻ hóa được nhập khẩu chính ngạch từ các quốc gia có nền y học thẩm mỹ phát triển. Trong đó, công nghệ WonderFace (Tây Ban Nha) ứng dụng sóng RF lưỡng cực kết hợp NMS hỗ trợ nâng cơ và siết chặt mô sâu. Facetem (Hàn Quốc) sử dụng vi cầu CaHA để lấp đầy vùng lõm hóp, tái tạo cấu trúc da. Và đầu RF Microneedling của máy Exion (Mỹ) - công nghệ vi điểm vi kim kết hợp năng lượng RF, kích thích tăng sinh collagen và elastin tự nhiên.

"Sự phối hợp này hỗ trợ tái tạo hệ mô nâng đỡ, cải thiện độ đàn hồi, phục hồi năng lượng tế bào và thần sắc tươi sáng của làn da. Kết quả là gương mặt trở nên hài hòa, rạng rỡ tự nhiên", vị đại diện cho biết.

Diễn viên Lan Phương thấy thần sắc tươi sáng, làn da mịn màng sau khi trải nghiệm. Ảnh: Mega Gangnam

Sau thời gian ngắn ra mắt, Meta Codex thu hút sự quan tâm của nhiều gương mặt nổi tiếng như: diễn viên Lan Phương, ca sĩ Sara Lưu... cùng nhiều phụ nữ yêu thích phương pháp trẻ hóa không xâm lấn.

"Tôi thật sự bất ngờ với hiệu quả mà Meta Codex mang lại. Đây không chỉ là thay đổi ở làn da hay đường nét, mà là cảm giác tự tin và tươi sáng từ bên trong. Mỗi lần nhìn vào gương, tôi cảm nhận rõ năng lượng tích cực của chính mình", diễn viên Lan Phương chia sẻ sau khi trải nghiệm.

Mega Gangnam ra mắt vào năm 2008, là một trong những địa chỉ trẻ hóa được đông đảo phụ nữ tin chọn trong nhiều năm qua. Thương hiệu theo đuổi triết lý làm đẹp nhân văn, đề cao sự an toàn, vẻ đẹp tự nhiên và trải nghiệm cảm xúc của mỗi khách hàng.

(Nguồn: Phòng khám Mega Gangnam)