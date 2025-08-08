Meta cho chuyển khoản trong Messenger tại Việt Nam

Người dùng Messenger trong nước có thể trao đổi thông tin, mua bán, sau đó kích hoạt thanh toán với ngân hàng hoặc ví điện tử đã liên kết.

"Tính năng thanh toán giúp người dùng thuận tiện hơn trong việc mua sắm. Chỉ cần nhấn nút trong nội dung trò chuyện đang diễn ra, người dùng có thể thanh toán nhanh chóng, thay vì phải rời ứng dụng Messenger để mở app ngân hàng hoặc ví điện tử", ông Khôi Lê, Giám đốc quốc gia của Meta tại Việt Nam, nói tại sự kiện Business Messaging Summit 2025 ngày 7/8 tại TP HCM.

Ông Khôi Lê, Giám đốc quốc gia của Meta tại Việt Nam, giới thiệu tính năng mua sắm và chuyển khoản ngân hàng trong Messenger tại Business Messaging Summit 2025 ngày 7/8. Ảnh: Bảo Lâm

Trước đó, Messenger cũng đã cập nhật tính năng cho phép người dùng xem sản phẩm, thêm vào giỏ hàng, đặt hàng và thanh toán không cần rời ứng dụng. Người dùng có thể tìm kiếm sản phẩm trên các trang Facebook hoặc thông qua quảng cáo "Click to Messenger", chọn sản phẩm vào giỏ hàng và thanh toán, nhưng thường được dẫn đến website bên thứ ba.

Với tính năng mới, khi đoạn hội thoại mua bán đang diễn ra trong Messenger, sau khi nhấn nút mua, người dùng có thể kích hoạt việc chuyển khoản ngay thông qua nút liên kết với các ứng dụng ngân hàng và ví điện tử phổ biến. Trước mắt, nền tảng của Meta hỗ trợ ACB, BIDV, MBBank, OCB, Techcombank và ví điện tử MoMo, sau đó sẽ mở rộng danh mục.

Hiện tính năng chỉ giới hạn trên một số tài khoản người dùng tại Việt Nam và đang dần mở rộng đại trà.

Trích dẫn nghiên cứu của Kantar, ông Khôi cho biết 49% người dùng tin thanh toán trong ứng dụng giúp trải nghiệm mua sắm với doanh nghiệp trở nên dễ dàng hơn. Do đó, cập nhật này giúp Messenger trở thành một nền tảng tích hợp, nơi các cuộc hội thoại giữa doanh nghiệp và khách hàng, quy trình tự động và thanh toán diễn ra liền mạch, giảm tỷ lệ bỏ đơn và nâng tỷ lệ chuyển đổi. Độ bảo mật trên nền tảng được đảm bảo do Messenger về cơ bản chỉ đưa giải pháp vào trong ứng dụng, còn các công đoạn khác vẫn do ngân hàng và ví điện tử đảm nhiệm.

Bên cạnh tính năng chuyển khoản qua ứng dụng thanh toán, Messenger cũng cập nhật một số chức năng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp. Trong đó, Opportunity Score (Điểm cơ hội) là công cụ tối ưu hiệu suất giúp doanh nghiệp cải thiện kết quả của chiến dịch quảng cáo "gần như lập tức".

Theo Meta, dựa trên thuật toán học máy và quá trình thử nghiệm trên hàng nghìn nhà quảng cáo, Opportunity Score cho thấy hiệu quả rõ rệt trong việc tăng chuyển đổi và giảm chi phí thực hiện. Công ty cũng thực hiện 27 thử nghiệm tại nhiều khu vực trên thế giới và kết luận doanh nghiệp sử dụng tính năng này ghi nhận mức giảm trung bình 12% về chi phí cho mỗi kết quả.

Một công cụ khác là Business AI, trợ lý ảo do Meta phát triển, giúp đẩy mạnh việc kinh doanh qua hội thoại. Theo ông Khôi, giải pháp có nhiều tiềm năng ứng dụng tại Việt Nam - một trong những thị trường dẫn đầu trên toàn cầu về kinh doanh hội thoại, khi 59% người tiêu dùng Việt cho rằng phản hồi nhanh 24/7 từ chatbot AI sẽ giúp cải thiện trải nghiệm nhắn tin với doanh nghiệp.

Ngoài ra, Meta giới thiệu giải pháp kinh doanh hội thoại trên WhatsApp - WhatsApp Business Messaging. Ông Khôi cho rằng WhatsApp chưa phổ biến tại Việt Nam, nhưng với hơn ba tỷ người dùng toàn cầu, đây là cách có thể giúp doanh nghiệp Việt tiến ra thế giới.

"Trong bối cảnh kinh tế nhiều thách thức, doanh nghiệp Việt đang đạt được mục tiêu tăng trưởng nhờ coi tin nhắn là công cụ then chốt", ông Khôi nói tại buổi gặp gỡ báo chí sau sự kiện. "Với mức chi tiêu trung bình của người tiêu dùng trong các mùa mua sắm năm 2025 đạt 398 USD, cao hơn so với 352 USD cùng kỳ năm 2024 và 68% ra quyết định mua hàng sau chưa đầy một giờ, việc đưa các giải pháp tận dụng tối đa từng cuộc hội thoại với khách hàng sẽ giúp doanh nghiệp tăng thêm cơ hội bán hàng".

Tại sự kiện, đại diện USAC Chiropractic, phòng khám trị liệu xương khớp tại Việt Nam, cho biết đã thử nghiệm chiến dịch quảng cáo tối ưu hóa hội thoại trên Facebook và Instagram, qua đó tiếp cận nhóm người dùng 30-65 tuổi tại Hà Nội, TP HCM và các tỉnh lân cận, với mức tăng 65% số lượng khách hàng tiềm năng và giảm 41% chi phí trên mỗi khách hàng tiềm năng.

