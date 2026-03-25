Messi vượt Pele, áp sát kỷ lục đá phạt

MỹTrong trận Inter Miami thắng New York City FC 3-2 ở vòng 5 giải nhà nghề Mỹ MLS, Lionel Messi ghi bàn thứ 71 từ sút phạt trong sự nghiệp, hơn Pele một bàn.

Bàn thắng của Messi được ghi ở phút 61, khi Inter Miami đang bị dẫn 1-2. Từ pha đá phạt ở cự ly khoảng 25 mét, siêu sao Argentina dứt điểm đập hàng rào đổi hướng, khiến thủ thành Matt Freese của New York City không kịp trở tay.

Đây là bàn thắng từ sút phạt thứ 71 của Messi, giúp anh vượt qua thành tích của "Vua bóng đá" Pele, người ghi 70 bàn từ các quả đá phạt trong sự nghiệp. Messi chỉ còn kém 6 bàn bằng sút phạt so với kỷ lục mọi thời của "vua sút phạt" Juninho (Brazil) với 77 bàn.

Messi mừng bàn thắng cho Inter Miami trong trận gặp New York City, trên sân Yankee, New York, Mỹ hôm 23/3. Ảnh: Reuters

Trong 10 chân sút phạt hay nhất lịch sử, có tới 6 người Brazil. Bên cạnh Juninho và Pele, những cái tên khác đến từ xứ sở Samba là Ronaldinho (66 bàn sút phạt), Zico (62), thủ môn Rogerio Ceni và Marcelinho Carioca (cùng 59).

Argentina đóng góp ba người trong top 10 là Messi (71), Victor Legrottaglie (66) và Diego Maradona (62). Người còn lại đến từ Hà Lan, từng dẫn dắt Messi tại Barca sau khi giải nghệ, là Ronald Koeman (60).

Pha lập công hôm 23/3 cũng là bàn thứ 901 trong sự nghiệp Messi. Trước đó, anh cán mốc 900 bàn trong trận hòa Nashville 1-1 ở lượt về vòng 1/8 CONCACAF Champions Cup hôm 18/3. Sau khi bị Nashville SC loại khỏi CONCACAF Champions Cup, Inter Miami chỉ còn thi đấu tại MLS trong giai đoạn trước World Cup.

Messi ghi bàn giúp Inter Miami thắng ngược New York City Pha đá phạt thành bàn của Messi.

Sau trận, HLV Javier Mascherano cho biết Messi sẽ không được cho nghỉ trong giai đoạn nước rút trước thềm World Cup 2026, vì Inter Miami cần anh để đạt mục tiêu đề ra. Điều này đồng nghĩa Messi có cơ hội để tiệm cận kỷ lục sút phạt của Juninho. Khoảng cách 6 bàn sút phạt là không dễ san lấp, khi Messi đã ở tuổi 38.

Messi lên tuyển Argentina ngay sau trận đấu với New York City, chuẩn bị cho các trận giao hữu với Mauritania ngày 27/3 và Zambia ngày 31/3. Hiện Messi vẫn chưa xác nhận có dự World Cup 2026 hay không, khi nhiều lần nhấn mạnh sẽ quyết định dựa trên tình trạng thể lực trước giải đấu diễn ra tại Bắc Mỹ vào mùa hè.

Vy Anh