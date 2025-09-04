Messi và dàn sao nam xách túi Hermes

Đầu tháng 9, Lionel Messi xuất hiện tại trại huấn luyện của đội tuyển quốc gia Argentina với bộ đồ đen. Anh tạo điểm nhấn cho diện mạo bằng chiếc Hermès Cargo HAC Birkin 40 Black Box phiên bản giới hạn khoảng 65.000 USD (1,7 tỷ đồng). Thiết kế được sản xuất từ năm 2021, làm từ da cao cấp và vải canvas, nhiều ngăn bên ngoài, phù hợp các chuyến làm việc xa, dã ngoại, du lịch. Ảnh: UNN
Không phải lần đầu Messi chơi túi Hermes. Tủ đồ của anh còn có một chiếc Birkin cỡ lớn màu đen của nhà mốt Pháp. Anh từng xách nó khi đến sân vận động AFA cho trận đấu vòng loại khu vực Nam Mỹ tháng 6. Ảnh: Instagram Messi
Cầu thủ bóng đá Tây Ban Nha Achraf Hakimi cũng có một chiếc Birkin bằng canvas giống hệt chiếc của Messi. Ảnh: Instagram achrafhakimi
Hermes từ lâu đã ra dòng túi lớn dành cho nam. Các thiết kế này gần như giống hệt bản dành cho nữ, thay đổi một số chi tiết nhỏ giúp tạo vẻ ngoài ngầu hơn. David Beckham có một chiếc Hermès Kelly Voyage 50 màu be, thường xách khi ra sân bay, dạo phố. Ảnh: GC Images
Cầu thủ Hàn Quốc Son Heung Min tạo vẻ thanh lịch bằng chiếc Birkin màu nâu đồng điệu sơ mi kẻ và quần Tây. Ảnh: Pinterest
Rapper Drake nổi tiếng với bộ sưu tập túi Hermes đồ sộ, gồm nhiều túi quý hiếm, trong đó có chiếc Himalayan làm từ da cá sấu bạch tạng. Trong cuộc phỏng vấn với Hollywood Reporter năm 2017, Drake cho biết anh sưu tập để dành tặng cho vợ tương lai. Năm 2020, ca sĩ lần đầu hé lộ một ít hình ảnh về tủ đồ với nhiều túi đủ kích cỡ, chất liệu, màu sắc, giá trung bình từ 8.000 (211 triệu đồng) đến hơn 30.000 USD (791,5 triệu đồng) một chiếc. Ảnh: Pinterest
Ca sĩ còn nổi tiếng hào phóng khi chia sẻ niềm đam mê túi hiệu với mọi người. Theo Harper's Bazaar, năm 2022, để kỷ niệm dự án mới, anh thưởng tiền kèm túi Chanel cho năm vũ công nữ. Năm 2023, khi biểu diễn tại hội trường Kia Forum ở Los Angeles, Drake khiến khán giả vỡ òa khi tặng fan nữ túi Birkin 30.000 USD.
Trong số tay chơi hàng hiệu còn có rapper Travis Scott. Anh sắm nhiều túi Hermes, trong đó có chiếc Birkin da cá sấu khổng lồ màu mật ong. Ảnh: SplashNews
Thiết kế mang tên Haut à courroies, là sản phẩm đầu tiên Hermès tung ra đầu thế kỷ 20. Theo hãng, món đồ là "thành viên lâu đời nhất trong bộ sưu tập túi của nhà mốt Pháp". Ban đầu, nó được thiết kế để những người cưỡi ngựa chuyên nghiệp mang theo yên ngựa. Ngày nay, túi được sử dụng nhiều hơn trong các dịp.
Vogue đánh giá Haut à courroies là chiếc túi đẳng cấp và khó để sở hữu. Giá của túi ở thị trường đồ cũ lên tới 15.000 USD năm 2021. Ngoài Scott, diễn viên Katie Holmes, ca sĩ Pharrell Williams, người mẫu Kendall Jenner đều dùng túi này.
Ngoài chiếc màu nâu, Pharrell Williams còn có chiếc y hệt màu tím với phần cứng mạ vàng. Bộ sưu tập của anh còn nhiều túi Chanel và Louis Vuitton. Ảnh: Backgrid
Nhà thiết kế Marc Jacobs dạo phố với chiếc Birkin màu đen. Ông dùng nó trong nhiều dịp như đến xưởng, đi biển, du lịch. Ảnh: Pinterest
