Messi và dàn sao nam xách túi Hermes

Rapper Drake nổi tiếng với bộ sưu tập túi Hermes đồ sộ, gồm nhiều túi quý hiếm, trong đó có chiếc Himalayan làm từ da cá sấu bạch tạng. Trong cuộc phỏng vấn với Hollywood Reporter năm 2017, Drake cho biết anh sưu tập để dành tặng cho vợ tương lai. Năm 2020, ca sĩ lần đầu hé lộ một ít hình ảnh về tủ đồ với nhiều túi đủ kích cỡ, chất liệu, màu sắc, giá trung bình từ 8.000 (211 triệu đồng) đến hơn 30.000 USD (791,5 triệu đồng) một chiếc. Ảnh: Pinterest

Ca sĩ còn nổi tiếng hào phóng khi chia sẻ niềm đam mê túi hiệu với mọi người. Theo Harper's Bazaar, năm 2022, để kỷ niệm dự án mới, anh thưởng tiền kèm túi Chanel cho năm vũ công nữ. Năm 2023, khi biểu diễn tại hội trường Kia Forum ở Los Angeles, Drake khiến khán giả vỡ òa khi tặng fan nữ túi Birkin 30.000 USD.