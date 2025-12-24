Messi tranh giải 'Vua châu Mỹ'

Tiền đạo Lionel Messi là một trong ba đề cử cho danh hiệu cầu thủ hay nhất ở các giải đấu châu Mỹ 2025.

Messi sẽ cạnh tranh cùng tiền đạo Adrian Martinez (Racing) và tiền vệ Giorgian De Arrascaeta (Flamengo) cho giải thưởng King of America, do báo El Pais trao tặng. Bộ ba này là những người nhận được nhiều phiếu bầu nhất trong cuộc khảo sát truyền thống trên tờ báo uy tín của Uruguay. Người chiến thắng sẽ được công bố vào ngày 31/12 tới.

Messi mừng chức vô địch MLS Cup 2025, sau khi Inter Miami đánh bại Vancouver Whitecaps 3-1 ở chung kết trên sân Chase ngày 6/12/2025. Ảnh: Reuters

Messi chưa giành từng giải này. Năm ngoái, chủ nhân 8 Quả Bóng Vàng nhận 14 phiếu bầu và xếp thứ 5, trong khi giải "Vua châu Mỹ" 2024 thuộc về Luis Henrique Andre của Botafogo.

Trong năm qua, Messi cùng Inter Miami vô địch MLS và giúp Argentina đảm bảo suất dự World Cup 2026. Siêu sao 38 tuổi trở thành người đầu tiên trong lịch sử MLS giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất mùa giải ở hai năm liên tiếp, khép lại mùa 2025 với hàng loạt kỷ lục và chức vô địch toàn nước Mỹ đầu tiên cho Inter Miami.

Messi có mùa giải bùng nổ, với 29 bàn và 19 kiến tạo chỉ trong 28 trận - dẫn đầu MLS ở cả hai thống kê. Đây là mùa thứ hai liên tiếp Messi góp dấu giày vào ít nhất 36 bàn - điều chưa cầu thủ nào làm được trong lịch sử MLS. Phong độ này giúp Messi giành ba danh hiệu Cầu thủ hay nhất tháng và 6 giải Cầu thủ hay nhất vòng đấu, lập kỷ lục mới của giải.

Thủ quân Inter Miami cũng giành Vua phá lưới MLS, lọt vào đội hình tiêu biểu và độc chiếm nhiều hạng mục thống kê - cầu thủ đầu tiên có 10 trận ghi hơn một bàn trong một mùa, người duy nhất ghi từ hai bàn trở lên nhiều hơn bốn trận liên tiếp.

Tại vòng play-off, Messi thăng hoa với 6 bàn và 9 kiến tạo, góp phần đưa Inter Miami Miami lần đầu tiên vô địch MLS Cup. Tổng cộng cả năm 2025, trong màu áo CLB lẫn tuyển quốc gia, Messi đá 54 trận, ghi 46 bàn và có 26 kiến tạo.

Trong hai ứng viên còn lại, Adrian Martinez dẫn dắt Racing vô địch Siêu Cup Nam Mỹ và vào bán kết Copa Libertadores, còn De Arrascaeta giúp Flamengo giành 4 danh hiệu mùa này, gồm vô địch Brazil, Copa Libertadores, Siêu cup Brazil và vô địch bang Rio de Janeiro. Tiền vệ Uruguay còn đoạt danh hiệu cầu thủ hay nhất Copa Libertadores, dẫn đầu Flamengo về bàn thắng và kiến tạo ở giải đấu hàng đầu Brazil.

Giải thưởng "Vua châu Mỹ" do báo El Pais trao tặng từ năm 1986. Kể từ đó, cầu thủ giành danh hiệu này nhiều lần nhất là Carlos Tevez (Argentina), với ba lần nhận giải.

