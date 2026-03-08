Messi tiến sát mốc 900 bàn thắng

MỹLionel Messi ghi bàn thứ 899 khi giúp Inter Miami thắng DC United 2-1, ở vòng ba giải vô địch bóng đá nhà nghề MLS, ngày 7/3.

Inter Miami sớm chiếm ưu thế trước chủ nhà DC United. Cặp tiền vệ trung tâm Rodrigo De Paul - Yannick Bright hoàn thành tốt nhiệm vụ phân phối bóng, góp phần quan trọng vào tỷ lệ kiểm soát lên đến 65%. Telasco Segovia và Mateo Silvetti thì liên tục lên xuống hai bên cánh, hỗ trợ đắc lực cho Lionel Messi và trung phong German Berterame.

De Paul ăn mừng bàn mở tỷ số trận Inter Miami thắng DC United ở vòng ba MLS ngày 7/3. Ảnh: Inter Miami

Phút 17, Inter Miami cụ thể hóa ưu thế thành bàn mở tỷ số. De Paul thoát xuống bên phải vòng cấm, rồi sút vào góc cao tung lưới thủ môn Sean Johnson.

10 phút sau, Inter Miami tiếp tục khẳng định sự vượt trội. Messi băng vào vòng cấm đón pha chọc khe của đồng đội, rồi bấm bóng qua thủ thành Johnson để nhân đôi cách biệt.

Tiền đạo 38 tuổi cũng nâng thành tích sự nghiệp lên 899 bàn. Anh chỉ còn thiếu một bàn để trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử bóng đá chuyên nghiệp đạt mốc 900 bàn. Cristiano Ronaldo hiện dẫn đầu với kỷ lục 965 bàn.

Messi mừng bàn nhân đôi cách biệt trận thắng DC United ở vòng ba MLS tối 7/3. Ảnh: Inter Miami

DC United khởi đầu tốt hơn sau giờ nghỉ. Hàng công đội chủ nhà cải thiện thấy rõ nhờ sự xuất hiện của cầu thủ dự bị Louis Munteanu. Phút 75, sau tình huống Jackson Hopkins sút bật thủ môn Dayne St. Clair, Tai Baribo sút bồi rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho DC United.

Trận đấu trở nên khó lường hơn trong 20 phút cuối. DC United cải thiện thế trận từ chỗ chỉ kiểm soát bóng 30%. Họ cũng dứt điểm nhiều hơn, với 10 lần so với 6 lần của Inter Miami. Tuy nhiên, hàng thủ đội khách đã đứng vững đến hết trận để bảo vệ thành quả.

Inter Miami tiếp tục quá trình khôi phục phong độ. Trước đó, Messi và đồng đội thua Los Angeles FC 0-3 trong trận mở màn mùa giải MLS 2026, nhưng thắng Orlando City 4-2 ở vòng 2. Ba trận đầu của họ đều diễn ra trên sân đối phương.

Thanh Quý