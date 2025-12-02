Messi thua lỗ trong ngành bất động sản

Công ty bất động sản Rostower của Lionel Messi lỗ 8,7 triệu USD, tăng mức thâm hụt tài chính lên 317% so với cùng kỳ năm trước.

Sự nghiệp cầu thủ đồ sộ giúp Messi tích lũy khối tài sản khổng lồ lên tới cả tỷ USD. Tuy nhiên, cũng như trên sân cỏ, không phải lúc nào anh cũng thắng trong lĩnh vực kinh doanh.

Công ty bất động sản Rostower của siêu sao Argentina đã lỗ gần 8,7 triệu USD trong năm tài khóa 2024, theo các báo cáo tài chính mới nhất được công ty công bố gần đây. Chuyên trang tài chính và kinh tế Tây Ban Nha Cinco Dias cho biết khoản lỗ này đã làm tăng mức thâm hụt tài chính của Rostower lên 317% so với cùng kỳ năm ngoái.

Messi trong một trận đấu cùng Inter Miami tại MLS 2025. Ảnh: Reuters

Từ cuối 2013, cựu ngôi sao Barca và PSG đã tập hợp tài sản bất động sản của anh dưới công ty Rostower. Cuối 2024, doanh nghiệp này được chuyển đổi sang mô hình công ty đầu tư bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán và bắt đầu giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán Tây Ban Nha Portfolio.

Hoạt động kinh doanh của Rostower là cho thuê bất động sản đô thị: từ nhà ở, khách sạn, cửa hàng đến văn phòng. Hiện tại, công ty của Messi có giá trị thị trường gần 260 triệu USD. Khoản lỗ gần 8,7 triệu USD chủ yếu được giải thích là do công ty ghi nhận mức suy giảm 6,7 triệu USD trong việc định giá các khoản đầu tư bất động sản. Do đó, đây không phải là một khoản lỗ tiền mặt hay một hoạt động kinh doanh thua lỗ, nhưng các báo cáo tài chính cho thấy giá trị tài sản của công ty đã suy giảm.

Vì vậy, Rostower trên thực tế vẫn mang về khoản thu nhập 8,2 triệu USD cho Messi - người sở hữu 100% công ty - chủ yếu từ tiền cho thuê, dù con số này thấp hơn 3,9% so với năm trước.

Các tài sản hiện tại của cầu thủ 38 tuổi gồm một loạt các bất động sản. Ví dụ, anh sở hữu nhiều căn hộ ở những khu vực có giá cao như quận Sarria-Sant Gervasi hoặc khu đô thị Castelldefels ở Barcelona. Anh cũng sở hữu một căn thông tầng rộng 445 mét vuông ở London, một căn hộ 395 mét vuông ở trung tâm Paris và một khu nhà khác ở Ibiza. Trong lĩnh vực văn phòng, Messi có tài sản ở Sitges và Castelldefels, ngoài ra còn có tòa nhà Rostower, nơi đặt tên cho công ty, ở quận Eixample của Barcelona.

Chuỗi khách sạn của Messi đóng góp khoảng 6,6 triệu USD thu nhập cho Rostower thông qua công ty con Explotaciones Rosotel. Messi đã vận hành các cơ sở du lịch này dưới thương hiệu MiM cùng tập đoàn Majestic cho đến tháng trước, khi anh đạt được thỏa thuận để công ty đến từ Mallorca là Melia quản lý, và các khách sạn này trở thành một phần của The Melia Collection. Đây là sáu tài sản khách sạn nằm ở Sitges, Sotogrande, Mallorca, Ibiza, Baqueira Beret và Andorra. Ngoài ra, thủ quân tuyển Argentina còn sở hữu một khách sạn khác không nằm trong liên minh này, tọa lạc tại Valle de Aran, Catalonia.

Tại Rostower, Messi giữ chức Chủ tịch, còn vợ Antonela Roccuzzo là Phó chủ tịch. Hội đồng quản trị của công ty còn có một nhân vật tên Alfonso Nebot. Ông là người đứng đầu công ty mẹ quản lý tất cả hoạt động kinh doanh của Messi, có tên Limecu Espana 2010, cũng là công ty mẹ của Rostower. Limecu Espana 2010 còn bao gồm Leo Messi Management, công ty được siêu sao này sử dụng để quản lý quyền hình ảnh.

Hà Phương (theo Cinco Dias)