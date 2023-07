Messi tặng tai nghe cho cả đội Inter Miami

MỹHậu vệ DeAndre Yedlin tiết lộ tân binh Lionel Messi đã tặng tai nghe màu hồng và đen cho tất cả thành viên Inter Miami như món quà ra mắt.

Yedlin đeo chiếc tai nghe mới có màu hồng và đen biểu tượng của Inter Miami trả lời phỏng vấn sau trận thắng Atlanta United ở bảng J Leagues Cup sáng 26/7.

Khi được hỏi về chiếc tai nghe mới này, hậu vệ 30 tuổi người Mỹ đáp: "Bạn phải hỏi Messi. Anh ấy đã tặng nó cho toàn đội. Tôi không biết liệu Messi có mua những chiếc tai nghe này hay không, nhưng anh ấy đã tặng toàn đội tai nghe này sau trận ra mắt".

Yedlin đeo tai nghe Beats by Dre do Messi tặng khi trả lời phỏng vấn sau trận Inter Miami thắng Atlanta United 4-0 ngày 26/7. Ảnh: chụp màn hình

Theo FutbolArena, chiếc tai nghe Beats by Dre màu hồng đen mà Messi tặng cho toàn đội Inter Miamicó giá 4.000 USD mỗi chiếc. Nếu tính toàn đội Inter Miami với 27 cầu thủ, trừ Sergio Busquets, Jordi Alba - hai đồng đội cũ tại Barca - và chính Messi, ngôi sao Argentina đã chi khoảng 108.000 USD.

Không chỉ lấy thiện cảm trong phòng thay đồ, Messi còn gây ấn tượng với các đồng đội mới bằng màn trình diễn thăng hoa trên sân. Trong trận ra mắt, anh vào sân từ phút 54 rồi lập tuyệt phẩm đá phạt ở phút bù thứ tư ấn định chiến thắng 2-1 trước Cruz Azul. Ở trận tiếp theo gặp Atlanta United, ngôi sao Argentina góp hai bàn và một kiến tạo giúp Inter Miami thắng 4-0.

Cruz Azul và Atlanta United lần lượt là CLB thứ 99 và 100 mà Messi chọc thủng lưới trong sự nghiệp cấp CLB, khi khoác áo Barca, PSG và hiện là Inter Miami. Sevilla và Atletico đứng đầu danh sách này với lần lượt 38 và 32 lần bị ngôi sao Argentina chọc thủng lưới. Ở cấp độ châu Âu, Arsenal là đội bị Messi xé lưới nhiều nhất với chín lần.

Messi mừng sau trận Inter Miami thắng Atlanta United 4-0 ngày 26/7. Ảnh: Inter Miami

Danh sách này sẽ còn tăng mạnh bởi Messi cùng Inter Miami đã đi tiếp tại Leagues Cup và chưa chơi trận nào tại giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS). Tiền đạo 36 tuổi dự kiến sẽ đá trận đầu tiên ở MLS, gặp Charlotte, vào sáng 21/8, giờ Hà Nội.

Messi từng được cho đã chi 210.000 USD để tặng 35 chiếc iPhone mạ vàng cho đồng đội, ban huấn luyện và nhân viên đội tuyển Argentina sau chiến tích vô địch World Cup. Mỗi chiếc Iphone được Messi thiết kế riêng với phần mạ vàng 24-carat, sau lưng có in logo tuyển Argentina và họ tên của từng thành viên trong đội tuyển.

Chủ nhân của bảy Quả Bóng Vàng cũng tặng chiếc vòng tay đỏ may mắn cho đồng đội ở tuyển Argentina Paulo Dybala và đồng đội cũ tại Barca Philippe Coutinho. Vòng tay có nguồn gốc Do Thái, được cho là có tác dụng xua đuổi vận đen. Messi từng nhiều lần đến Jerusalem (Israel) - nơi được coi là đất Thánh của người Do Thái.

