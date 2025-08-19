Messi sắp chơi trận cuối với Argentina trên sân nhà

ArgentinaTrận Argentina - Venezuela ngày 5/9 có thể là trận cuối cùng Messi chơi cho đội tuyển trên sân nhà Monumental.

HLV Scaloni vừa triệu tập Messi vào danh sách chuẩn bị chơi hai trận cuối vòng loại World Cup 2026, tiếp Venezuela ngày 5/9 và làm khách trước Ecuador ngày 10/9. Sau đó, nhà ĐKVĐ World Cup sẽ chơi hai trận giao hữu tại Hàn Quốc và Nhật Bản vào tháng 11, giao hữu tại Singapore, và tranh Siêu Cup Liên lục địa với Tây Ban Nha tại một địa điểm chưa xác định tại châu Âu vào tháng 3/2025.

Đến tháng 6/2026, Argentina sẽ dự World Cup. Sau giải đấu này, Messi nhiều khả năng chia tay đội tuyển. Do đó, trận tiếp Venezuela ngày 5/9 có thể là lần cuối CĐV được xem tiền đạo 38 tuổi thi đấu trên sân nhà Monumental ở thủ đô Buenos Aires.

Messi mừng hat-trick trong trận Argentina 6-0 Bolivia tại sân Monumental hôm 15/10/2024. Ảnh: Reuters

"Nếu không có gì thay đổi, trận tiếp Venezuela sẽ là trận cuối cùng Messi chơi cho Argentina trên sân nhà", nguồn tin nội bộ LĐBĐ Argentina nói với tờ Diario Sport.

Messi lên tuyển Argentina từ năm 2005. Anh hiện giữ hai kỷ lục - chơi 193 trận và ghi 112 bàn - cho đội tuyển ba lần vô địch thế giới. Số bàn của Messi hiện nhiều gấp đôi Gabriel Batistuta, người xếp thứ hai trong danh sách ghi bàn.

Messi giành bốn danh hiệu với đội tuyển gồm: Copa America 2021, 2024, Siêu Cup Liên lục địa 2022 và World Cup 2022. Anh cũng vô địch thế giới năm 2005 với tuyển U20 và giành HC vàng Olympic 2008 với tuyển U23+3.

Argentina đang dẫn đầu vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ, với 35 điểm sau 16 trận, hơn đội xếp thứ hai Ecuador và đội xếp thứ ba Brazil 10 điểm. Argentina, Ecuador và Brazil cũng là ba đội Nam Mỹ đầu tiên giành vé tới vòng chung kết. Hai lượt cuối sẽ xác định thêm ba vé còn lại và đội xếp thứ bảy tranh vé vớt.

Thanh Quý (theo Diario Sport)