Messi rộng cửa lên ngôi Vua phá lưới MLS

MỹTiền đạo Inter Miami, Lionel Messi đang dẫn đầu cuộc đua với hai bàn nhiều hơn đối thủ cạnh tranh gần nhất, trước vòng cuối MLS 2025.

Messi đang có 26 bàn, hơn Denis Bouanga của Los Angeles FC hai bàn. Nếu không bị vượt qua ở vòng cuối diễn ra tối 18/10, tiền đạo 38 tuổi sẽ lần đầu đoạt danh hiệu Vua phá lưới MLS. Đối thủ sắp tới của Messi là SC Nashville, đội đang xếp thứ sáu bảng miền Đông. Còn Los Angeles FC sẽ làm khách trên sân của Colorado Rapids, đội xếp thứ 10 bảng miền Tây.

Mùa trước, với 20 bàn, Messi cùng Bouanga và Luis Suarez về thứ hai. Christian Benteke của DC United lên ngôi khi ghi 23 bàn.

Messi mừng bàn trong trận Inter Miami 4-0 Atlanta United ở vòng 33 MLS hôm 11/10. Ảnh: AFP

Bên cạnh cơ hội lên ngôi Vua phá lưới MLS 2025, Messi còn cùng Anders Dreyer, cầu thủ của San Diego FC, dẫn đầu bảng kiến tạo với 18 đường chuyền dọn cỗ. Việc dẫn đầu cả hai thống kê giúp M10 tiến gần hơn đến việc bảo vệ Cầu thủ hay nhất, danh hiệu mà anh giành được mùa trước khi giúp Inter Miami vô địch bảng miền Đông và đoạt Supporters' Shield.

Theo HLV Javier Mascherano, Messi đang tích lũy thể lực tốt nhất cho vòng cuối. Ngôi sao 38 tuổi và đồng đội De Paul đều tập bình thường sau khi trở lại từ tuyển Argentina.

"Ngay cả với bất lợi là chơi ít trận hơn những cầu thủ khác, tầm ảnh hưởng của Messi đối với đội bóng là điều không thể phủ nhận", Mascherano nói. "Cậu ấy là cầu thủ giỏi nhất theo thống kê, nhưng đóng góp vượt xa những con số. Những gì cậu ấy làm khiến tất cả người theo dõi đều thích thú".

Messi khoác áo Inter Miami từ tháng 7/2023. Kể từ đó, anh ghi 68 bàn trong 81 trận, giúp CLB giành hai danh hiệu đầu tiên là Leagues Cup 2023 và Supporters' Shield 2024. Inter Miami do cựu danh thủ David Beckham và một số nhà đầu tư thành lập vào năm 2018.

Thanh Quý (theo ESPN)