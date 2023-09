Messi rời sân sớm trong trận thắng của Inter Miami

MỹLionel Messi chỉ đá 37 phút đầu, trong trận Inter Miami thắng Toronto FC 4-0 ở vòng 41 giải nhà nghề Mỹ tối 20/9.

Trở lại thi đấu cho Inter Miami sau 13 ngày, nhưng Messi chỉ đá 37 phút trước khi xin thay người. Chưa có thông báo về nguyên nhân siêu sao Argentina rời sân sớm, nhưng truyền thông Mỹ cho rằng Messi dính chấn thương.

Trước khi rời sân, Messi liên tục xoa bóp gân kheo và di chuyển thận trọng. Siêu sao 37 tuổi từng gặp tình trạng khó chịu về gân kheo sau trận thắng Ecuador ở vòng loại World Cup 2026, điều khiến anh bỏ lỡ chuyến làm khách Bolivia cũng như trận gặp Atlanta Utd sau đó.

Messi trao lại băng đội trưởng cho Yedlin khi rời sân sớm ở trận gặp Toronto FC. Ảnh: SN

Trong 37 phút góp mặt trên sân, đội trưởng Inter Miami chơi xông xáo, dứt điểm ba lần trong đó có một lần trúng hướng cầu môn. Messi còn có hai lần qua người thành công, chạm bóng 30 lần và chuyền chính xác 73,7%.

Sau khi rời sân, Messi ngồi trên ghế dự bị khoảng năm phút với vẻ mặt mệt mỏi, trước khi đi vào phòng thay đồ. Vì thế, anh không được chứng kiến bàn mở tỷ số của đồng đội Facundo Farias ở phút bù thứ nhất hiệp một.

Cũng giống Messi, Jordi Alba chỉ đá được hơn nửa giờ đồng hồ, trước khi xin rời sân về vấn đề thể trạng. Alba được cho là phải chườm đá ở gân kheo sau đó. Vắng hai trụ cột ở nửa sau trận, nhưng Inter Miami vẫn ghi thêm ba bàn trong hiệp hai để thắng đội cuối bảng 4-0. Trong đó, người vào thay Messi là Robert Taylor lập cú đúp và góp một kiến tạo.

Messi và Alba bị đau khiến nhiều CĐV Inter Miami lo lắng, khi trận chung kết US Open Cup với Houston Dynamo chỉ còn cách một tuần. Tại giải nhà nghề Mỹ MLS, Inter Miami còn năm trận, gặp Orlando City, New York City, Chicago Fire, Cincinnati và Charlotte. Họ đang xếp thứ 13, kém năm điểm so với vị trí cuối được dự play-off của DC United, nhưng đấu ít hơn hai trận.

Đội hình thi đấu

Inter Miami: Callender, Yedlin, Krivtsov, Miller, Alba (Allen 34'), Aviles (Arroyo 65'), Busquets, Ochoa (Cremaschi 65'), Farias, Messi (Taylor (37'), Martinez (Campana 65')

Toronto: Romero, Franklin, Rosted, Bradley, Petretta (Antonoglou 69'), Vazquez (Servania 12' - Ibarra 26'), Osorio, Coello (Blessing 70'), Bernardeschi, Insigne, Deandre Kerr (Sapong 69').

