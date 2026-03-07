Messi nhận tới 80 triệu USD mỗi năm tại Inter Miami

Chủ sở hữu Inter Miami Jorge Mas xác nhận thu nhập của Lionel Messi tại CLB dao động từ 70 đến 80 triệu USD mỗi năm.

Thu nhập mà siêu sao người Argentina nhận ở Miami gồm quyền sở hữu cổ phần và thù lao cầu thủ. Dù các điều khoản chi tiết không được ông Mas công khai, hãng tin Mỹ Bloomberg cho biết Messi được dự đoán sẽ trở thành cổ đông của CLB sau khi giải nghệ, theo thỏa thuận từ khi anh gia nhập vào năm 2023.

"Tôi cần các nhà tài trợ đẳng cấp thế giới là vì chi phí cho cầu thủ rất đắt đỏ", ông Mas chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg. "Tôi trả Messi mức lương hoàn toàn xứng đáng đến từng xu, nhưng con số lên tới 70-80 triệu USD mỗi năm, tính tổng cộng mọi thứ".

Messi mừng với ông chủ Jorge Mas sau khi cùng Inter Miami thắng New York City 4-1 trong trận chung kết và đoạt chiếc Cup cho nhà vô địch MLS miền Đông ngày 29/11. Ảnh: AP

Messi, hiện 38 tuổi, đã ký hợp đồng mới có thời hạn ba năm với Miami vào năm ngoái, giúp anh gắn bó với đội bóng đắt giá nhất giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) cho đến những năm ngoài 40 tuổi. Dựa trên con số được ông Mas tiết lộ, Messi là cầu thủ bóng đá có thu nhập cao thứ hai thế giới. Cristiano Ronaldo được cho đang sở hữu bản hợp đồng trị giá hơn 400 triệu USD và nhận lương 225 triệu USD mỗi năm ở CLB Arab Saudi Al Nassr.

Để có kinh phí chiêu mộ một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử cùng dàn sao kỳ cựu như Luis Suarez và Rodrigo De Paul, ông Mas cùng hai đồng sở hữu Jose Mas cùng David Beckham dựa chủ yếu vào các hợp đồng tài trợ và thương mại - mảng góp khoảng 55% tổng doanh thu của Miami. Trong khi, bản quyền truyền thông, vốn là nguồn thu then chốt của hầu hết các CLB bóng đá lớn, chỉ chiếm vỏn vẹn 2% doanh thu của Miami.

Mas là doanh nhân 63 tuổi đến từ Miami, Florida, xây dựng sự nghiệp và khối tài sản khổng lồ từ MasTec Inc. - công ty xây dựng và phát triển bất động sản của gia đình. Doanh nghiệp niêm yết này chuyên về xây dựng, lắp đặt và bảo trì hạ tầng viễn thông và tiện ích, với giá trị vốn hóa khoảng 23 tỷ USD.

Thành tựu mới nhất của Mas, vừa được công bố tuần này, là việc ký kết hợp tác dài hạn với gã khổng lồ công nghệ tài chính Brazil Nu Holdings Ltd. SVĐ mới của Miami, dự kiến khánh thành vào tháng 4 năm nay, sẽ được đặt tên là Nu Stadium, và logo của hãng Nu Holdings sẽ xuất hiện trên lưng áo đấu của đội bóng từ tháng 8 tới.

Vị doanh nhân này còn cho biết ông không nhất thiết phải cạnh tranh với các đội bóng khác tại MLS về những khía cạnh ngoài sân cỏ. Thay vào đó, ông coi các CLB tại các giải đấu hàng đầu châu Âu là đối thủ trực tiếp trong việc thu hút các tài năng bóng đá.

Jorge Mas (phải) tặng bóng và áo lưu niệm cho Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến thăm Nhà Trắng của Inter Miami ngày 6/3. Ảnh: AFP

Những khoản đầu tư khổng lồ vào Miami đã bắt đầu mang lại danh hiệu. Mùa 2025, CLB lần đầu đoạt MLS Cup và vừa dự lễ mừng công với danh hiệu này tại Nhà Trắng cùng Tổng thống Donald Trump ngày 6/3 qua.

Giá trị của Miami đã tăng 22% chỉ riêng trong năm 2025 lên mức 1,45 tỷ USD, cao nhất MLS theo số liệu từ Sportico. Tuy nhiên, câu hỏi về việc điều gì sẽ xảy ra khi cơn sốt Messi dần hạ nhiệt, buộc Mas và các cộng sự phải tìm kiếm một ngôi sao kế cận để thu hút người hâm mộ và bán vật phẩm lưu niệm, vẫn còn đang bỏ ngỏ.

Hoàng Thông (theo Bloomberg)