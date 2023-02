Messi, Neymar bị ví như trợ lý của Mbappe ở PSG

PhápLionel Messi vừa tỏa sáng với pha sút phạt giúp PSG hạ Lille 4-3 ở phút bù, nhưng báo Pháp So Foot chỉ đề cao màn trình diễn của Kylian Mbappe.

Neymar và Messi đều ghi một bàn trong trận thắng Lille 4-3 ngày 19/2. Còn Mbappe có một cú đúp. Đây là lần đầu tiên bộ ba "MNM" cùng lập công trong một trận kể từ tháng 10/2022. Tuy nhiên, So Foot cho rằng, từ "bộ ba" không còn thích hợp để nói về họ. Mbappe gần như độc diễn suốt trận đấu. Còn Messi và Neymar trở thành "hai trợ lý Nam Mỹ thỉnh thoảng đi cùng".

Mbappe chơi hết trận thắng Lille 4-3 hôm 19/2. Ảnh: LP

So Foot bình luận rằng Messi gặp may khi Mbappe chưa phải là chuyên gia sút phạt hàng đầu. Do đó, Cầu thủ hay nhất World Cup 2022 mới có cơ hội sút phạt ấn định chiến thắng 4-3 ở phút 90+5.

Tờ báo nhắc lại việc PSG đã chơi như những người mất hồn trong hiệp một trận thua Bayern 0-1 hôm 14/2, vì Mbappe ngồi dự bị. Mọi chuyện chỉ thay đổi khi tiền đạo Pháp vào sân đầu hiệp hai. Siêu sao 24 tuổi có thể đã ghi hơn hai bàn, nếu không bị VAR từ chối.

So Foot còn so sánh phong độ của Mbappe với trận lượt đi gặp Lille vào tháng 8/2022. Khi đó, ngôi sao người Pháp trở thành cầu thủ hay nhất trận với một hat-trick. Trong trận này, PSG thắng 7-1. Bàn mở tỷ số ở giây thứ tám của Mbappe là bàn nhanh nhất lịch sử Ligue 1.

"Trở lại với tư cách cầu thủ đá chính, Kylian Mbappe đã gánh PSG để tránh thất bại thứ tư liên tiếp", So Foot nhận xét thêm. "Cú đúp ấn tượng và nhiều pha bóng tạo khác biệt đủ để nói lên rằng Mbappe tạo ra ảnh hưởng khắp nơi. Sự hiện diện của anh ấy trên sân dường như thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận trận đấu của đội. Các đồng đội của Mbappe tự tin hơn và mọi thứ đều ổn, hoặc gần như vậy".

PSG 4-3 Lille Diễn biến chính trận PSG 4-3 Lille ngày 19/2.

Không chỉ chơi tốt trên sân, Mbappe còn trưởng thành qua những hoạt động ngoài sân cỏ. Khi được hỏi về việc Neymar đi chơi sau trận thua Bayern và chấn thương trong trận thắng Lille, cầu thủ 24 tuổi trả lời: "Tôi không bao giờ lên án Neymar về việc phải sinh hoạt điều độ. Điều duy nhất tôi mong muốn lúc này là anh ấy không gặp chấn thương nghiêm trọng. PSG cần Neymar".

HLV Christophe Galtier cũng thừa nhận vai trò không thể thay thế của Mbappe ở PSG. Sau trận thua Bayern, ông nói: "Tôi không thể làm gì khác được trước khi Mbappe vào sân. Bạn có nhiều cơ hội chiến thắng hơn khi có cậu ấy".

PSG đang dẫn đầu Ligue 1 với 57 điểm sau 24 trận, hơn đội xếp thứ hai Marseille năm điểm. PSG cũng chưa hết cơ hội đi tiếp tại Champions League. Nếu Mbappe và đồng đội chơi tốt trong trận lượt về ngày 8/3, đội bóng Pháp hoàn toàn có thể thắng lại Bayern. Ở tứ kết lượt đi mùa 2020-2021, PSG từng thắng 3-2 trên sân của Bayern.

Thanh Quý (theo So Foot)