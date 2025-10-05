Messi lập hat-trick kiến tạo trong ngày Miami mất chức vô địch

MỹTrận thắng New England 4-1 với ba pha kiến tạo của Lionel Messi tối 4/10 không đủ giúp Inter Miami đuổi kịp Philadelphia Union ở giải MLS.

Philadelphia thắng New York City 1-0 để giành Supporters' Shield sớm một vòng. Đội bóng của HLV Bradley Carnell vô địch với 66 điểm qua 33 trận, hơn 7 điểm so với Inter Miami và FC Cincinnati (còn hai trận). Mùa trước, Lionel Messi và đồng đội đăng quang với kỷ lục 74 điểm.

Trở lại trận đấu của Inter Miami, Messi tiếp tục tỏa sáng ngay cả khi không ghi bàn. Anh chuyền từ giữa sân sang cánh phải ở phút 32, tạo điều kiện cho Tadeo Allende sút chéo góc mở tỷ số, trước khi đi bóng solo rồi căng ngang để Jordi Alba nhân đôi cách biệt ở phút 45+3.

Messi đi bóng trong trận Inter Miami 4-1 New England ở MLS tối 4/10. Ảnh: AP

Dor Turgeman gỡ một bàn cho New England đầu hiệp hai. Tuy nhiên, đội đang xếp thứ 11/15 bảng miền đông không thể ngăn nhà cựu vô địch thắng đậm.

Phút 60, Messi hoàn tất hat-trick kiến tạo khi lốp bóng cho Allende băng vào vòng cấm nâng tỷ số lên 3-1. Alba ghi bàn còn lại ở phút 63.

Không bảo vệ được Supporters' Shield, nhưng Messi vẫn là cầu thủ hiệu quả nhất MLS mùa 2025. Tiền đạo 38 tuổi đang dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới với 24 bàn, hơn Denis Bouanga của Los Angeles FC một bàn. Ngoài ra, anh còn xếp thứ hai bảng kiến tạo với 17 đường chuyền dọn cỗ, kém một so với Anders Dreyer của San Diego FC.

Với việc chắc chân trong Top 7 bảng miền đông, Inter Miami sẽ dự tranh MLS Cup từ vòng một vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11.

Thanh Quý