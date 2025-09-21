Messi lập cú đúp và kiến tạo nửa sân ở MLS

MỹBên cạnh hai bàn tự ghi, Lionel Messi còn chuyền từ 70 m cho đồng đội lập công trong trận thắng DC United 3-2 ở giải bóng đá nhà nghề Mỹ.

Phút 35 trận đấu trên sân Chase ngày 20/9, khi đứng trước vòng tròn trung tâm, Messi chuyền bổng lên trên. Bóng vượt qua bảy cầu thủ DC United, trước khi tạo điều kiện cho Tadeo Allende phá bẫy việt vị, băng xuống sút chìm mở tỷ số cho Inter Miami.

Pha chuyền dài cho Allende là lần kiến tạo thứ 12 của Messi tại MLS 2025, và thứ 14 trên mọi đấu trường. Tại Inter Miami, chỉ Luis Suarez kiến tạo nhiều hơn, với 16 lần.

Messi ăn mừng trong trận Inter Miami thắng DC United 3-2 ở MLS ngày 20/9. Ảnh: AP

Trận này, Suarez tiếp tục vắng mặt do án treo giò, phải nhường vị trí trung phong cho Allende. Messi chơi tiền vệ tấn công, còn Sergio Busquets và Rodrigo De Paul hỗ trợ phía sau.

Giống như trận hòa 1-1 hôm 23/8, DC United tiếp tục gây nhiều vấn đề cho Inter Miami. Phút 53, đội khách khai thác triệt thành công sai lầm phòng ngự của chủ nhà để gỡ hòa. Tranh thủ khoảnh khắc các hậu vệ áo hồng lơ là, Sarvania tạt cho Benteke đánh đầu tung lưới thủ môn Ustari.

Sau bàn thua, Messi và đồng đội chấn chỉnh lại đội hình. Họ tạo thêm nhiều tình huống nguy hiểm và dứt điểm hiệu quả hơn. Phút 66, sau pha chọc khe của Alba, Messi xoay người sút vào góc gần đánh bại thủ môn Barazza, đưa đội nhà vượt lên một lần nữa.

Phút 71, sau tình huống Barazza phạm lỗi trong vòng cấm với Silvetti, trọng tài cho Inter Miami hưởng phạt đền. Silvetti sút thay Messi, nhưng hỏng ăn với pha đưa bóng dội xà.

Cuối trận, Inter Miami tiếp tục chiếm ưu thế. Sau nhiều nỗ lực, họ tìm được bàn quyết định chiến thắng ở phút 85. Ban đầu, Messi đột phá vào vòng cấm rồi mất bóng. Tuy nhiên, đồng đội nhanh chóng giành lại, trước khi Busquets chuyền cho Messi ngoài vòng cấm. Lần này, tiền vệ đội trưởng đẩy bóng sang trái, tạo khoảng trống rồi sút vào góc trái khung thành.

Messi nâng thành tích ghi bàn từ đầu mùa 2025 lên 30 bàn trong 37 trận cho Inter Miami. Anh cũng lên dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới MLS với 22 bàn, hơn Sam Surridge của Nasville SC một bàn.

DC United gỡ được thêm một bàn ở phút 90+7. Sau khi Segovia không theo được đường chuyền của Busquets, Benteke cướp bóng, đột phá lên trên rồi chuyền cho Jacob Murell sút chìm hạ Ustari. Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-2 nghiêng về Inter Miami.

Sau trận thắng DC United, Inter Miami giữ vị trí thứ năm trên bảng miền đông MLS. Messi và đồng đội có 52 điểm sau 28 trận, kém đội dẫn đầu Philadelphia tám điểm nhưng chơi ít hơn ba trận.

Thanh Quý