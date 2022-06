Messi lấn sân điện ảnh

Tiền đạo PSG Lionel Messi làm khách mời đặc biệt trong "Los Protectores" - bộ phim truyền hình đang rất ăn khách tại quê nhà Argentina.

Mùa thứ hai của Los Protectores được quay ở nhiều địa điểm, gồm Buenos Aires và Paris. Điều này mang lại cho Messi cơ hội lần đầu xuất hiện trên một chương trình truyền hình. Ngôi sao Argentina tỏ ra thoải mái với vai trò mới khi cười đùa với các bạn diễn trong suốt cảnh quay.

Messi xuất hiện với vai trò "khách mời đặc biệt", nhưng chưa rõ cảnh quay của ngôi sao Argentina có thời lượng bao lâu. Theo báo Tây Ban Nha Marca, cảnh quay có Messi đã hoàn thành tại Paris cách đây vài ngày. Chính nhà sản xuất phim Los Protectores đã đăng tải những hình ảnh hậu trường của Messi.

Hé lộ hậu trường Messi tham gia phim Los Protectores Cảnh hậu trường Messi tham gia đóng phim Los Protectores.

Los Protectores là một bộ phim truyền hình hài-chính kịch và được sản xuất bởi kênh truyền hình Star+. Bộ phim kể về ba người đại diện bóng đá gần như phá sản và quyết định hợp sức cùng nhau khi phát hiện một ngôi sao bóng đá. Phần một của bộ phim được công chiếu ngày 9/3/2022, còn phần hai sẽ ra mắt vào năm 2023.

Nhiều ngôi sao bóng đá từng lấn sân điện ảnh, đóng vài cảnh phim, nhưng chủ yếu để quảng cáo thương hiệu. Họ chỉ có vài câu thoại với cảnh quay ngắn. Là siêu sao hàng đầu thế giới, Messi ký hợp đồng quảng cáo cho nhiều công ty, như Pepsi, Lay's - nhãn hãng bimbim khoai tây số 1 thế giới đến từ Mỹ, hay Adidas - nhà tài trợ lớn nhất của anh. Nhưng đây sẽ là lần đầu tiên ngôi sao Argentina xuất hiện trên màn bạc.

Hình ảnh Messi trong phim Los Protectores.

Đồng đội của Messi tại PSG, Neymar từng vào vai thầy tu trong loạt phim truyền hình nổi tiếng Tây Ban Nha: La Casa de Papel (tên Việt: Phi vụ triệu đô). Loạt phim xoay quanh hai vụ cướp, một ở Xưởng in tiền Hoàng gia Tây Ban Nha và một ở Ngân hàng Tây Ban Nha, do nhân vật biệt danh "Professor" (Alvaro Morte thủ vai) làm đầu não.

Tiền đạo AC Milan Zlatan Ibrahimovic cũng xuất hiện trong Asterix & Obelix: The Middle Kingdom, bộ phim được chuyển thể từ serie truyện tranh nổi tiếng Asterix của René Goscinny và Albert Uderzo. Cựu tiền vệ Anh David Beckham đảm nhận vai diễn nhỏ trong bộ phim "King Arthur: Legend Of the Sword" của đạo diễn Guy Ritchie, và là khách mời trong tập đặc biệt kỷ niệm 25 năm phát sóng loạt phim truyền hình "Friends".

Hồng Duy