Messi lần đầu không được đề cử giải The Best của FIFA

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo và Erling Haaland đều không vào nhóm 11 đề cử cầu thủ nam hay nhất của giải The Best 2025.

Messi nhận giải The Best của FIFA tại khán phòng Salle Pleyel, thành phố Paris, Pháp, ngày 27/2/2023. Ảnh: Reuters

Danh sách rút gọn 11 cầu thủ tranh giải Cầu thủ nam hay nhất năm 2025 do FIFA công bố hôm 6/11 chứng kiến sự áp đảo của PSG và Barca. Danh sách được hội đồng chuyên môn FIFA chọn ra, dựa theo thành tích của cầu thủ từ ngày 11/8/2024 đến 2/8/2025.

PSG góp mặt bốn cái tên gồm Ousmane Dembele, Achraf Hakimi, Vitinha và Nuno Mendes. Barca có Pedri, Raphinha và tài năng trẻ Lamine Yamal. Bốn gương mặt còn lại là Kylian Mbappe (Real Madrid), Harry Kane (Bayern Munich), Mohamed Salah (Liverpool) và Cole Palmer (Chelsea).

Đây là lần đầu Messi vắng mặt trong danh sách đề cử, từ khi giải thưởng ra đời năm 2016. Siêu sao Argentina đang giữ kỷ lục ba lần đoạt giải, và 9 lần được đề cử. Năm ngoái, anh được đề cử cũng là bất ngờ vì chơi bóng ở MLS, thậm chí đứng thứ sáu chung cuộc.

Ronaldo vắng mặt trong danh sách năm nay không phải bất ngờ, bởi đây là kỳ thứ tư liên tiếp anh không được đề cử. Lần gần nhất siêu sao Bồ Đào Nha góp mặt là năm 2021, khi anh kết thúc ở vị trí thứ bảy.

Haaland từng được đề cử bốn kỳ liên tiếp, giai đoạn 2021-2024, nhưng lần này không còn hiện diện. Mùa 2024-2025, tiền đạo Na Uy vẫn ghi 34 bàn trên mọi đấu trường, chưa kể phong độ trên tuyển. Nhưng việc Man City dừng bước sớm ở vòng knock-out play-off Champions League khiến anh không vào danh sách cuối cùng.

Dembele và Yamal tiếp tục trở thành tâm điểm của giải thưởng năm nay. Họ lần lượt về nhất và nhì ở cuộc bầu chọn Quả Bóng Vàng 2025, và giờ lại chuẩn bị tái đấu cho danh hiệu The Best. Tiền đạo 28 tuổi được xem là ứng viên số một, nhờ cú ăn ba với PSG.

Ở hạng mục HLV hay nhất, Luis Enrique (PSG) có mặt bên cạnh Arne Slot (Liverpool), Mikel Arteta (Arsenal) và Hansi Flick (Barcelona).

Ở bóng đá nữ, Aitana Bonmati vừa giành Quả Bóng Vàng thứ ba liên tiếp, tiếp tục dẫn đầu danh sách đề cử The Best.

Giải thưởng The Best được FIFA tổ chức từ năm 2016, sau khi chấm dứt hợp tác với tạp chí France Football trong việc trao Quả Bóng Vàng. Danh hiệu được bốn nhóm bình chọn quyết định, gồm HLV và đội trưởng các đội tuyển quốc gia, nhà báo thuộc các liên đoàn thành viên FIFA, cùng người hâm mộ toàn cầu bỏ phiếu trực tuyến. Mỗi nhóm góp 25% trọng số phiếu bầu.

Messi đang giữ kỷ lục với ba lần thắng The Best, trong khi Ronaldo và Robert Lewandowski từng hai lần được vinh danh.

Hoàng An (theo FIFA)