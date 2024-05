Messi lần đầu giành giải Cầu thủ hay nhất tháng ở MLS

MỹPhong độ ghi bàn và kiến tạo bùng nổ giúp Messi giành giải Cầu thủ hay nhất tháng 4 ở giải Bóng đá nhà nghề Mỹ.

Trong tháng 4, Messi cùng Inter Miami chơi bốn trận MLS, với các kết quả lần lượt là hòa Colorado Rapids 2-2, thắng Sporting Kansas City 3-2, Nashville SC 3-1 và New England Revolution 4-1.

Trong đó, tiền đạo người Argentina góp sáu bàn và bốn pha kiến tạo.

Messi ăn mừng trong trận Inter Miami thắng New England Revolution 4-1 ở vòng 11 MLS hôm 27/4 trên sân Gillette. Ảnh: AFP.

Messi bắt đầu thi đấu tại MLS từ cuối tháng 8/2023. Trong ba tháng cuối mùa 2023 (8, 9 và 10), các danh hiệu Cầu thủ hay nhất tháng thuộc về Luciano Acosta, Cucho Hernandez và Denis Bouanga. Đầu mùa 2024, đồng đội của Messi, Luis Suarez giành danh hiệu ghép của tháng 2 và 3.

Trước khi trở lại thi đấu trong tháng 4, Messi dính chấn thương và bỏ lỡ bốn trận. Nhưng sau khi bình phục, tiền đạo 36 tuổi đã lên dẫn đầu danh sách lập công cho Inter Miami mùa 2024 với 11 bàn và danh sách dọn cỗ với sáu pha kiến tạo

Nhà vô địch World Cup 2022 cũng đang dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới MLS 2024 với chín bàn, hơn Cristian Arango và Christian Benteke một bàn.

Danh hiệu Cầu thủ hay nhất tháng ở MLS do Ban truyền thông giải tổ chức bầu chọn. Người tham gia bỏ phiếu là thành viên hội đồng truyền thông quốc gia.

Ngày 4/5, Inter Miami sẽ tiếp New York Red Bulls trên sân nhà Chase. Trong trận lượt đi hôm 23/3, Messi vắng mặt và Inter Miami thua 0-4 trên sân đối phương. "Trận gần nhất gặp New York Red Bulls là trận yếu nhất của chúng tôi", HLV Inter Miami, Tata Martino nói. "Bây giờ, Messi có thể tự do di chuyển và chơi ở bất cứ đâu. Chúng tôi không còn phải thi đấu nhiều và cậu ấy có thời gian để phục hồi sau chấn thương".

Inter Miami đang dẫn đầu bảng miền đông MLS với 21 điểm sau 11 trận. Trong khi đó, New York Red Bulls xếp thứ ba với 17 điểm.

Inter Miami cũng dẫn đầu bảng chung hai miền, hơn FC Cincinnati, Real Salt Lake, LA Galaxy ba điểm. Mùa trước, đội của Messi xếp áp chót bảng miền đông và thứ 27/29 bảng chung.

Thanh Quý (theo Goal)